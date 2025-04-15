Как приготовить раствор, который "убьет" плесень за две минуты: подробное описание
Плесень обычно появляется в холодных и влажных помещениях с минимальной вентиляцией. Но всегда можно принять меры, чтобы предотвратить ее появление, особенно если это касается ванной комнаты.
Профессиональная уборщица Шеридан из Citrus Keeping в Австралии поделилась в TikTok способом, как можно мгновенно избавиться от плесени. Для этого нужно приготовить простой раствор всего из четырех ингредиентов.
В бутылке с распылителем она смешивает один стакан уксуса, два стакана воды и 10 капель чайного дерева и масла гвоздики. Однако она посоветовала, что если вы беременны, просто используйте вместо этого раствор уксуса и воды.
Распылите раствор на пораженные участки, затем оставьте его на две минуты, прежде чем вытереть плесень.
После того, как вы вытерли весь участок, Шеридан посоветовала еще раз смочить тряпку раствором и протереть все места, где уже была плесень раньше. Она объяснила, что это поможет предотвратить повторный рост плесени и уничтожить оставшиеся споры.
При этом она также дала несколько советов. К примеру, рекомендовала одеть перчатки перед началом работы. Если убираете место, где споры могут упасть на вас, наденьте маску и очки.
Обратите внимание на очищаемый материал. Сделайте небольшой тест на маленьком участке, чтобы проверить, не повредит ли его раствор.
Если плесень продолжает возвращаться, нужно искать причину
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