Как приготовить раствор, который 'убьет' плесень за две минуты: подробное описание

Плесень обычно появляется в холодных и влажных помещениях с минимальной вентиляцией. Но всегда можно принять меры, чтобы предотвратить ее появление, особенно если это касается ванной комнаты.

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Профессиональная уборщица Шеридан из Citrus Keeping в Австралии поделилась в TikTok способом, как можно мгновенно избавиться от плесени. Для этого нужно приготовить простой раствор всего из четырех ингредиентов.

В бутылке с распылителем она смешивает один стакан уксуса, два стакана воды и 10 капель чайного дерева и масла гвоздики. Однако она посоветовала, что если вы беременны, просто используйте вместо этого раствор уксуса и воды.

Распылите раствор на пораженные участки, затем оставьте его на две минуты, прежде чем вытереть плесень.

После того, как вы вытерли весь участок, Шеридан посоветовала еще раз смочить тряпку раствором и протереть все места, где уже была плесень раньше. Она объяснила, что это поможет предотвратить повторный рост плесени и уничтожить оставшиеся споры.

При этом она также дала несколько советов. К примеру, рекомендовала одеть перчатки перед началом работы. Если убираете место, где споры могут упасть на вас, наденьте маску и очки.

Обратите внимание на очищаемый материал. Сделайте небольшой тест на маленьком участке, чтобы проверить, не повредит ли его раствор.

Если плесень продолжает возвращаться, нужно искать причину

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от запаха плесени в доме.

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