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Как приготовить свиные ребрышки, чтобы они были сочными и мягкими: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
990
Как приготовить свиные ребрышки, чтобы они были сочными и мягкими: добавьте всего один ингредиент

Свиные ребрышки – очень вкусное и сытное блюдо, которое ко всему – очень просто готовится. Для того, чтобы они были мягкими и сочными, кулинары советуют при приготовлении добавить красное вино.

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Как вкусно приготовить ребрышки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребер с луком в вине.

Рецепт ребрышек

Ингредиенты:

  • ребра
  • соль, перец
  • лук
  • кетчуп
  • вода
  • красное вино

Способ приготовления:

1. Ребра порежьте, посолите и поперчите, обжарьте до аппетитной корочки и снимите.

Жареные ребрышки

2. Далее добавляем много лука и также немного обжариваем.

Лук для блюда

3. Возвращаем ребра и заливаем 250 мл сухого красного вина и томатной пастой разбавленной с водой. Можно добавить еще веточку чабреца.

Вино для соуса

4. 1 час тушим под крышкой на маленьком огне, затем снимаем крышку и карамелизуем на максимальном огне.

Сколько тушить ребрышки

Готовое блюдо лучше есть горячим! 

Готовые ребрышки

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