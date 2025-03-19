Как приготовить свиные ребрышки, чтобы они были сочными и мягкими: добавьте всего один ингредиент
Свиные ребрышки – очень вкусное и сытное блюдо, которое ко всему – очень просто готовится. Для того, чтобы они были мягкими и сочными, кулинары советуют при приготовлении добавить красное вино.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных свиных ребер с луком в вине.
Ингредиенты:
- ребра
- соль, перец
- лук
- кетчуп
- вода
- красное вино
Способ приготовления:
1. Ребра порежьте, посолите и поперчите, обжарьте до аппетитной корочки и снимите.
2. Далее добавляем много лука и также немного обжариваем.
3. Возвращаем ребра и заливаем 250 мл сухого красного вина и томатной пастой разбавленной с водой. Можно добавить еще веточку чабреца.
4. 1 час тушим под крышкой на маленьком огне, затем снимаем крышку и карамелизуем на максимальном огне.
Готовое блюдо лучше есть горячим!
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