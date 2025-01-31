Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем
Гороховый суп – сытное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Но для того, чтобы такое кулинарное творение действительно понравилось всем, очень важно правильно сварить главный ингредиент и выбрать подходящее мясо для бульона.
Идея приготовления наваристого горохового супа для обеда опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. В конце обязательно добавьте подсушенные сухарики.
Ингредиенты:
- ребра копченые – 400 г
- горох колотый – 500 г
- вода – 2,5 л
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт;
- картофель большой – 3 шт;
- куркума – 1 ч.л.
- соль, перец
- укроп
- сухарики
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю.
3. Все залить водой и варить до полной готовности гороха.
4. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.
5. На отдельной сковороде сделать поджарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.
6. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.
7. Добавить измельченный укроп.
8. Подавать с поджаренным хлебом или сухариками.
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