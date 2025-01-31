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Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
450
Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

Гороховый суп – сытное блюдо, которое идеально подходит для обеда. Но для того, чтобы такое кулинарное творение действительно понравилось всем, очень важно правильно сварить главный ингредиент и выбрать подходящее мясо для бульона.

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Идея приготовления наваристого горохового супа для обеда опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. В конце обязательно добавьте подсушенные сухарики.

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

Ингредиенты:

  • ребра копченые – 400 г
  • горох колотый – 500 г
  • вода – 2,5 л
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт;
  • картофель большой – 3 шт;
  • куркума – 1 ч.л.
  • соль, перец
  • укроп
  • сухарики

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

1. В кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю.

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

3. Все залить водой и варить до полной готовности гороха.

4. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

5. На отдельной сковороде сделать поджарку из натертой морковки и лука. Добавить куркуму и жарить до прозрачности лука.

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

6. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой.

Как приготовить вкусный гороховый суп на обед: понравится всем

7. Добавить измельченный укроп.

8. Подавать с поджаренным хлебом или сухариками.

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