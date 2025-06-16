Как приготовить замороженный картофель фри так, чтобы он был идеально хрустящим: одна хитрость

Хотя замороженный картофель фри является популярным и очень удобным продуктом, его приготовление занимает довольно много времени.

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Впечатляющий лайфхак гарантирует, что замороженный картофель фри будет хрустящим, но вы должны сделать одну вещь, прежде чем ставить его в духовку. Эксперт по продуктам питания Адриана Чавес поделилась хитростью, которая поможет приготовить идеальное блюдо, не потратив на это много времени, пишет Express.

Так, она объяснила, что использование этой одной методики может сократить время приготовления с 30 до 10 минут.

По словам эксперта, если положить замороженный картофель фри в микроволновую печь перед приготовлением в духовке, "это сделает его самым быстрым и хрустящим замороженным картофелем фри".

Как приготовить лучший замороженный картофель фри

Разогрейте духовку до температуры, указанной на обратной стороне пакета

Положите нужное количество замороженного картофеля фри на тарелку и поставьте в микроволновую печь на 1,5 минуты – это поможет ему частично разморозиться.

Переложите картофель фри на подготовленный противень, застеленный пергаментной бумагой

Положите картофель фри в разогретую духовку и выпекайте 10 минут или до золотисто-коричневого цвета

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