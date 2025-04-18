Как прочистить канализацию всего за 15 минут без химии: домашний метод

Самыми популярными домашними средствами для очищения канализации являются обычная пищевая сода и уксус. Но, как показывает опыт, этот лайфхак не всегда дает результат, которого вы ожидаете.

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Альтернативным и более действенным лайфхаком является использование стиральной соды. Это щелочной продукт, который, как известно, расщепляет жир, растительное масло и остатки пищи, которые являются наиболее распространенными типами закупорки канализации, пишет OBOZ.UA.

Эти обычные засоры кислотны, поэтому стиральная сода так хорошо растворяет и ослабляет их всего за несколько минут.

Белый уксус и пищевая сода могут устранить небольшую закупорку из-за газообразной реакции, которую они создают, но это вряд ли поможет против закапывания жира, часто встречающегося в кухонной раковине.

Как прочистить канализацию с помощью стиральной соды

Наполните чайник, дайте ему закипеть и влейте горячую воду в отверстие. Это делается для того, чтобы помочь ослабить жирную пробку, чтобы стиральная сода была более эффективна.

Далее высыпьте немного соды в раковину, а затем оставьте ее на 15 минут, чтобы раствор устранил засор.

Когда время истечет, наполните и снова вскипятите чайник, а затем налейте воды в раковину. Это делается для того, чтобы смыть оставшийся мусор, чтобы полностью избавиться от засорения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить канализацию солью.

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