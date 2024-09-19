Как работает Apple CarPlay с новой iOS 18: функции, которые точно оценят водители

Apple выпустила операционную систему: iOS 18. Обновления включают дизайн в Photos, значительные усовершенствования для Messages и Mail, новые возможности просмотра веб-страниц в Safari без отвлечений на рекламу, улучшенные функции конфиденциальности и т.д.

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Вскоре iOS 18 представит систему ИИ Apple Intelligence. Apple CarPlay также получает несколько замечательных функций с этой новой операционной системой, которые пригодятся водителям. Детали рассказало издание Motor1.

Если вы имеете iPhone 15 Pro или более позднюю версию, и уже обновили iOS 18, то сможете сразу использовать большинство новых функций CarPlay. Просто подключитесь к бортовому экрану автомобиля.

Apple Intelligence (18.1)

Apple Intelligence (или AI) – это название нового программного обеспечения искусственного интеллекта от Apple, которое в скором времени появится на iPhone. В настоящее время функционал ИИ не доступен в текущем обновлении iOS 18, но должен появиться в версии 18.1. Первоначально он будет доступен только в нескольких странах, включая США.

Apple Maps

Пользователи Apple Maps заметят несколько изменений в общем дизайне программы. Некоторые пиктограммы сместились, а легкое свечение делает их более выразительными на экране. Даже маркеры расположения стали немного четче благодаря незначительному редизайну интерфейса.

Цветные фильтры

Подобно параметрам цветных фильтров на смартфоне, последняя версия CarPlay также позволяет добавлять цветные фильтры на экран автомобиля. Это означает, что вы можете оттенить весь дисплей одним цветным фильтром. Это должно быть уместно для помощи при определенных недостатках зрения. Вы также можете включить жирный текст для лучшей видимости.

Улучшенное голосовое управление Siri (18.1)

Одно из самых больших изменений касается Siri. По словам Apple, система голосового управления теперь "специально разработана для сценариев вождения". Большие и более яркие анимации на экране сообщат вам, что Siri слушает. Вся рамка экрана теперь светится и будто пульсирует, когда Siri активна. К сожалению, эта новая анимация будет доступна в iOS 18 не сразу. Теперь обновление находится на этапе бета-тестирования и появится на iOS 18.1.

Home Icon

Небольшое, но важное обновление: Apple добавила новый значок "Домашняя страница" в Apple CarPlay с iOS 18. Теперь есть один прямоугольник, возвращающий вас к главному экрану CarPlay.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие основные обновления появились на iOS 18.

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