Как распознать смертельную болезнь у кота: топ-3 тревожник признаков

Все животные подвержены определенным заболеваниям, поэтому владельцам домашних любимцев важно знать, как ухаживать за своими четырехлапыми друзьями, если они когда-нибудь заболеют.

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Доктор Амир Анвари — ветеринар из Южной Африки, который регулярно делится советами по поводу домашних любимцев в социальных сетях, обратил внимание на смертельную болезнь у кошек, из-за которой ему пришлось усыпить уже двух домашних любимцев. Своим опытом он поделился в TikTok.

Речь идет о заболевании почек, которое очень распространено у кошек. "Когда ваши кошки становятся старше, их почки могут начать отказывать. Это очень, очень часто встречается у кошек", – сказал ветеринар. Также он поделился некоторыми ранними признаками заболевания.

Постоянная жажда

Это "первый признак" заболевания почек. Если вы заметите, что кот начинает гораздо больше пить и мочиться, вам следует отнести его в ветеринарную клинику, чтобы получить оценку почек. Эксперт сказал, что у него было несколько случаев, когда владельцы кошек замечали это изменение у своего питомца, но ничего с этим не делали.

Потеря веса

Далее, по словам доктора Анвари, кошки могут начать терять вес.

Он объяснил, что домашние животные могут превратиться из "хорошего, большого коренастого кота" в такого, который "все больше и больше теряет вес".

Ветеринар говорит, что в этой ситуации владельцы кошек часто думают, что их питомцы теряют вес из-за старения, и он признал, что "незначительная потеря веса с возрастом является нормальной". Однако значительные изменения в весе не являются нормальным явлением и поводом для обследования кота.

Смена аппетита и тошнота

"Это потому, что ваши почки не отфильтровывают эти вредные токсины, поэтому эти токсины накапливаются в организме вашей кошки, и все это время она становится все более обезвоженной", - сказал он.

Ветеринар добавил, что когда кошки обезвоживаются и перестают правильно питаться, почки сильнее повреждаются, и организм "начинает реагировать на обезвоживание, а реакция организма на обезвоживание еще больше повреждает почки".

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