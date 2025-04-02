Как разморозить мясо за два часа без микроволновки: действенный метод

Если вы забыли извлечь мясо из морозильной камеры, есть быстрый способ разморозить его без использования микроволновки.

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О его действенности рассказала пользовательница Лазара Сторма в своем новом видео в TikTok. Она поделилась нетрадиционным, но эффективным способом размораживания замороженного мяса – используя два предмета, которые уже есть у вас на кухне.

Как оказалось, этими двумя предметами есть кастрюли. Женщина на примере пакета замороженного фарша показала, как это работает. Она взяла первую кастрюлю и перевернула ее дном вверх, а затем положила фарш. Далее блоггер взяла вторую кастрюлю и поставила ее сверху. Для уверенности можно налить во вторую кастрюлю теплой воды, посоветовала она.

Причина, почему эта цель действенна, заключается в том, что твердые вещества и жидкости передают тепло лучше, чем газы.

Если вы положите стейк или другое замороженное мясо на размораживающую тарелку, над ним будет воздух, а внизу – воздушная подушка. Когда вы помещаете стейк между двумя кастрюлями, в одной из которых имеется большая масса теплой воды, тепло от воды будет поступать в мясо, и вес воды выдавливает воздух из-под стейка, обеспечивая хороший контакт с кастрюлей внизу. Все это увеличивает теплообмен и быстроту размораживания.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как разморозить мясо через 15 минут.

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