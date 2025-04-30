Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

С наступлением теплой погоды многие начинают мечтать об идеальном отдыхе на греческих островах, представляя себе идиллические пейзажи. Однако реалии популярных направлений, таких как всемирно известные Санторини и Миконос, часто включают в себя не только потрясающие виды, но и огромные толпы туристов, которые могут испортить впечатление.

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Такой наплыв людей часто приводит к заоблачным ценам и ощущению суеты вместо вожделенного покоя. К счастью, в Греции все еще существуют места, предлагающие всю красоту побережья, но при этом остающиеся относительно не переполненными. Один из таких увлекательных городов становится настоящим открытием для путешественников, ищущих подлинности и отдыха без лишнего стресса.

Речь идет о Нафплионе – элегантном приморском городе, расположенном на полуострове Пелопоннес, всего в двух часах езды от Афин. Когда-то этот город имел высокий статус, являясь первой столицей современной Греции.

Город покоряет сердца своей уникальной атмосферой, объединяющей элементы разных эпох. Здесь можно увидеть изысканную венецианскую архитектуру, величественные неоклассические особняки, пройтись по извилистым мощеным улочкам, украшенным яркими цветами на балконах. В этих уютных переулках скрываются традиционные таверны и оригинальные бутики, пишет Daily Express.

Над городом величественно возвышается крепость Паламиды – поразительное оборонительное сооружение XVIII века, строительство которого датируется венецианским периодом. Чтобы добраться до вершины этой твердыни, нужно преодолеть около тысячи каменных ступенек, что считается настоящим испытанием.

Однако усилия полностью вознаграждаются: с верхних точек крепости открываются потрясающие панорамные виды на бескрайний Арголичный залив, живописный старый город с его красными крышами и окрестные холмы, покрытые оливковыми рощами. Это увлекательная панорама, надолго остающаяся в памяти.

Еще одной визитной карточкой Нафплиона является крепость Буртзи – небольшое фортификационное сооружение, расположенное на островке прямо в гавани города. Исторически она служила для защиты входа в порт от захватчиков. Сегодня Буртзи является популярным объектом для фотографий и небольших лодочных прогулок. Она придает особый шарм городскому пейзажу, создавая романтический вид гавани, особенно во время заката.

Но, пожалуй, главное, что привлекает посетителей в Нафплионе, это его неспешная расслабленная атмосфера, которая резко контрастирует с суетой популярных туристических мест. Здесь нет бешеной спешки, борьбы за лучшее место для фото у заката, или громкой музыки из переполненных баров до утра. Зато чувствуется спокойный ритм жизни: тихий звон посуды из таверн, размеренный перезвон церковных колоколов и приглушенный гул греческих разговоров, звучащих из открытых окон и летних площадок. Эта атмосфера дарит ощущение подлинности и уюта.

Для любителей пляжного отдыха в Нафплионе также есть отличные возможности. Пляж Арванития находится совсем рядом со старым городом, предлагая удобный доступ и спокойные чистые воды, идеальные для освежающего купания.

Чуть дальше расположен пляж Каратона – длинная песчаная коса, окруженная природной красотой. Благодаря своим размерам, на Каратоне даже в пик сезона обычно достаточно места для комфортного отдыха у моря.

OBOZ.UA ранее писал о лучших локациях для морского отдыха.

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