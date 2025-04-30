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Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

С наступлением теплой погоды многие начинают мечтать об идеальном отдыхе на греческих островах, представляя себе идиллические пейзажи. Однако реалии популярных направлений, таких как всемирно известные Санторини и Миконос, часто включают в себя не только потрясающие виды, но и огромные толпы туристов, которые могут испортить впечатление.

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Такой наплыв людей часто приводит к заоблачным ценам и ощущению суеты вместо вожделенного покоя. К счастью, в Греции все еще существуют места, предлагающие всю красоту побережья, но при этом остающиеся относительно не переполненными. Один из таких увлекательных городов становится настоящим открытием для путешественников, ищущих подлинности и отдыха без лишнего стресса.

Речь идет о Нафплионе – элегантном приморском городе, расположенном на полуострове Пелопоннес, всего в двух часах езды от Афин. Когда-то этот город имел высокий статус, являясь первой столицей современной Греции.

Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

Город покоряет сердца своей уникальной атмосферой, объединяющей элементы разных эпох. Здесь можно увидеть изысканную венецианскую архитектуру, величественные неоклассические особняки, пройтись по извилистым мощеным улочкам, украшенным яркими цветами на балконах. В этих уютных переулках скрываются традиционные таверны и оригинальные бутики, пишет Daily Express.

Над городом величественно возвышается крепость Паламиды – поразительное оборонительное сооружение XVIII века, строительство которого датируется венецианским периодом. Чтобы добраться до вершины этой твердыни, нужно преодолеть около тысячи каменных ступенек, что считается настоящим испытанием.

Однако усилия полностью вознаграждаются: с верхних точек крепости открываются потрясающие панорамные виды на бескрайний Арголичный залив, живописный старый город с его красными крышами и окрестные холмы, покрытые оливковыми рощами. Это увлекательная панорама, надолго остающаяся в памяти.

Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

Еще одной визитной карточкой Нафплиона является крепость Буртзи – небольшое фортификационное сооружение, расположенное на островке прямо в гавани города. Исторически она служила для защиты входа в порт от захватчиков. Сегодня Буртзи является популярным объектом для фотографий и небольших лодочных прогулок. Она придает особый шарм городскому пейзажу, создавая романтический вид гавани, особенно во время заката.

Но, пожалуй, главное, что привлекает посетителей в Нафплионе, это его неспешная расслабленная атмосфера, которая резко контрастирует с суетой популярных туристических мест. Здесь нет бешеной спешки, борьбы за лучшее место для фото у заката, или громкой музыки из переполненных баров до утра. Зато чувствуется спокойный ритм жизни: тихий звон посуды из таверн, размеренный перезвон церковных колоколов и приглушенный гул греческих разговоров, звучащих из открытых окон и летних площадок. Эта атмосфера дарит ощущение подлинности и уюта.

Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

Для любителей пляжного отдыха в Нафплионе также есть отличные возможности. Пляж Арванития находится совсем рядом со старым городом, предлагая удобный доступ и спокойные чистые воды, идеальные для освежающего купания.

Как Санторини, но без толпы: куда поехать отдохнуть в Греции

Чуть дальше расположен пляж Каратона – длинная песчаная коса, окруженная природной красотой. Благодаря своим размерам, на Каратоне даже в пик сезона обычно достаточно места для комфортного отдыха у моря.

OBOZ.UA ранее писал о лучших локациях для морского отдыха.

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