Как сделать, чтобы петуния цвела до осени: советы

Петуния – одна из самых любимых цветов для садоводов. Она радует ярким, обильным цветом, но с середины лета ее декоративность может снижаться.

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Чтобы петуния не только не потеряла свою привлекательность, а наоборот, еще больше расцвела к осени, стоит применить один простой, но эффективный прием в июле – летняя обрезка побегов. OBOZ.UA рассказывает, как правильно провести эту процедуру.

Почему важно обрезать петунию в июле

Обрезка стимулирует рост новых побегов и боковых веточек. Как следствие, количество цветов может увеличиться вдвое или даже втрое.

Благодаря обрезке куст обновляется, омолаживается и активнее формирует бутоны. Кроме того, это предотвращает чрезмерное вытягивание побегов и потерю формы.

Как правильно обрезать петунию: пошаговая инструкция

Выберите самые длинные побеги, которые вытянулись и потеряли декоративность. Срежьте их наполовину, оставляя при этом живую почку или боковой побег. Срезы делайте наискосок, используя чистые и острые ножницы. Обязательно удалите увядшие цветы и семенные коробочки – они забирают силы у растения. После обрезки хорошо полейте куст. По желанию – внесите комплексное удобрение. Через неделю обрежьте вторую половину куста, чтобы не остановить цветение полностью.

Советы опытных цветоводов

Не обрезайте весь куст сразу. Сначала укоротите половину побегов, а через неделю – остальные. Так петуния не прекратит цвести и легче перенесет стресс. После процедуры важно полить растение и подкормить – это поможет быстрее восстановиться.

Также важно проводить обрезку рано утром или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов на местах среза. Солнце может повредить открытую ткань стеблей и замедлить регенерацию.

Что ожидать после обрезки

В первые дни растение может казаться подавленным – это нормальная реакция на вмешательство. Однако уже через 5–7 дней вы заметите активный рост новых побегов (до 2–3 см в день), а еще через несколько недель – обновленное, еще более обильное цветение, которое продлится вплоть до осенних холодов.

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