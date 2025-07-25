Как сделать, чтобы петуния цвела до осени: советы
Петуния – одна из самых любимых цветов для садоводов. Она радует ярким, обильным цветом, но с середины лета ее декоративность может снижаться.
Чтобы петуния не только не потеряла свою привлекательность, а наоборот, еще больше расцвела к осени, стоит применить один простой, но эффективный прием в июле – летняя обрезка побегов. OBOZ.UA рассказывает, как правильно провести эту процедуру.
Почему важно обрезать петунию в июле
Обрезка стимулирует рост новых побегов и боковых веточек. Как следствие, количество цветов может увеличиться вдвое или даже втрое.
Благодаря обрезке куст обновляется, омолаживается и активнее формирует бутоны. Кроме того, это предотвращает чрезмерное вытягивание побегов и потерю формы.
Как правильно обрезать петунию: пошаговая инструкция
- Выберите самые длинные побеги, которые вытянулись и потеряли декоративность.
- Срежьте их наполовину, оставляя при этом живую почку или боковой побег.
- Срезы делайте наискосок, используя чистые и острые ножницы.
- Обязательно удалите увядшие цветы и семенные коробочки – они забирают силы у растения.
- После обрезки хорошо полейте куст. По желанию – внесите комплексное удобрение.
- Через неделю обрежьте вторую половину куста, чтобы не остановить цветение полностью.
Советы опытных цветоводов
Не обрезайте весь куст сразу. Сначала укоротите половину побегов, а через неделю – остальные. Так петуния не прекратит цвести и легче перенесет стресс. После процедуры важно полить растение и подкормить – это поможет быстрее восстановиться.
Также важно проводить обрезку рано утром или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов на местах среза. Солнце может повредить открытую ткань стеблей и замедлить регенерацию.
Что ожидать после обрезки
В первые дни растение может казаться подавленным – это нормальная реакция на вмешательство. Однако уже через 5–7 дней вы заметите активный рост новых побегов (до 2–3 см в день), а еще через несколько недель – обновленное, еще более обильное цветение, которое продлится вплоть до осенних холодов.
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