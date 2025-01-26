Как сделать, чтобы соседнее место в самолете было свободным: хитрый трюк

Путешествия в самолете могут быть не слишком комфортным опытом из-за соседей, которые будут лететь рядом с вами. К тому же в экономичных классах кресла достаточно тесные и в них может быть неудобно сидеть несколько часов подряд.

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Однако существует лайфхак, который поможет оставить кресло рядом с вами свободным. Его опробовали блогеры-эксперты сервиса бронирования авиабилетов Skyscanner, пишет издание Express.

Сразу отметим, что этот лайфхак работает только в самолетах, имеющих три сиденья в ряду. И для того чтобы воспользоваться им, нужно путешествовать вдвоем.

Чтобы получить дополнительное место, зарегистрируйтесь на рейс заранее через онлайн-систему и воспользуйтесь сервисом выбора мест. В ряду выбирайте два крайних сиденья – у иллюминатора и в проходе, а среднее оставляйте свободным. С большой вероятностью, если рейс не продан полностью, на свободное место посредине желающих не найдется. В таком случае, весь ряд будет к вашим услугам. Вдобавок это обеспечит вам дополнительное пространство для ног.

Но лайфхак срабатывает не всегда. Если на ваш самолет раскупили все билеты, на свободное место точно кто-нибудь придет. Что ж, в таком случае вы можете предложить этому человеку место у иллюминатора, чтобы снова сесть вместе.

На худой конец вам с партнером по путешествию придется сидеть через сиденье друг от друга. Что в целом не столь высокая плата за то, чтобы рискнуть.

Таким образом, лайфхак не даст вам 100% гарантии, что вы будете лететь в более комфортных условиях. Тем не менее, он сильно увеличивает вероятность такого сценария.

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