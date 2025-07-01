Как сделать домашнюю пиццу полезной: замените основу

Домашняя пицца может быть одновременно вкусной и полезной, если готовить ее с необычной основой.

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Диетолог Хейзел Уоллес с ником @drhazelwallace поделилась в TikTok быстрым и простым рецептом домашней пиццы. А лучше всего то, что не нужно тратить время на замешивание теста и поиск муки повсюду.

Автор отметила, что это блюдо отвечает всем требованиям тех, кто ищет здоровую и вкусную пищу. Она добавляет, что этот рецепт также супер универсальный, поэтому вы можете легко добавить ему собственного шарма.

Итак, она использует основу для тортильи, которую можно купить готовой, и намазывает ее соусом маринара или пасатой для насыщенного томатного вкуса, разбивает сверху пару яиц, а также добавляет помидоры черри, моцареллу, травы и приправы.

В видео она также добавляет авокадо, показывая, как можно изменить рецепт на свой вкус. Это отличный способ использовать остатки пищи в холодильнике, а также такая пицца невероятно быстро готовится.

В описании к видео она рекомендует готовить ее в духовке в течение 12-15 минут при температуре 180°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить пиццу, как в харьковском буфете.

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