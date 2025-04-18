Как сделать оригинальное украшение для паски всего из одного ингредиента: интересная идея

Декор для паски – не менее важен, чем сама выпечка, поэтому хозяйки ищут каждый год все более оригинальное решение этой проблемы.

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Причем для того чтобы сделать красивые украшения для ваших изделий не обязательно скупать пол магазина. Достаточно одного ингредиента. Так, фудблогер с инком @ask_edith на своей странице в Instagram показала интересный метод изготовления роз для паски из обычного масла.

"В прошлом году эта идея украсила сотни корзин", – поделилась она.

Как сделать декор для паски из масла

Брусок масла разрезаем на три части. Каждую часть аккуратно обрезаем с четырех сторон, словно сглаживая углы, а затем нарезаем на тоненькие слайсы – это и будут наши лепестки.

Чтобы сделать серединку цветка, берем 5–6 лепестков, выкладываем их в ряд, слегка окутываем пополам и скручиваем. Далее по кругу добавляем лепестки, пока не выйдет роза.

По желанию можно присыпать паприкой — выглядит очень эффектно. Конечно, лучше всего, если у вас есть домашнее масло, но если у вас есть только магазинное, то блогер рекомендует покупать продукт с жирностью не менее 82%.

Удобно сделать заранее и хранить в холодильнике, а если волнуетесь, не растает ли в церкви, то накануне просто немного подморозьте такой цветочек в морозилке и ставьте в креманку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать традиционные украинские украшения на паску.

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