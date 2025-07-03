Как сделать запеченный лосось еще вкуснее: секретный ингредиент

Лосось – популярное блюдо в летние месяцы благодаря своей свежести и превосходному вкусу. Его можно использовать в различных рецептах и готовить любыми способами, включая гриль, запекание и копчение.

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Запеченный лосось – это действительно простой и быстрый способ приготовления, но иногда он может быть немного пресным. Большинство поваров используют такие приправы, как соль и перец, или даже глазурь, чтобы подчеркнуть вкус блюда. Однако один простой ингредиент может помочь еще больше подчеркнуть вкус лосося и превратить его в "центральное блюдо ужина", пишет OBOZ.UA.

По словам опытных поваров, белое мисо может добавить дополнительный вкус запеченному лососю. Оно предлагает мягкий и слегка сладкий вкус, который придает лососю дополнительную пикантность.

Рекомендуется взять использовать две столовые ложки мисо примерно на 600 г лосося. Поварам следует использовать его для маринада вместе с соевым соусом, кленовым сиропом, чесноком и перцем.

Затем выложите ложкой и распределите это поверх лосося. Достаточно только одной стороны рыбы, без кожи. Рыба должна мариноваться не менее 15 минут.

Мисо также можно добавлять к другим рецептам запеченного лосося. Вы можете положить одну столовую ложку мисо непосредственно на рыбу, чтобы создать легкую глазурь.

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