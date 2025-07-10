Как сохранить клубнику свежей больше недели: действенный метод

Из-за высокого содержания воды клубника быстро превращается в кашу. Однако, овладение искусством правильного хранения продуктов может не только продлить свежесть ваших ягод, но и сохранит ваши деньги.

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Сайт The Kitchn проверил несколько лайфхаков для хранения и решил, что самым действенным является способ, требующий одного популярного кухонного ингредиента, который точно есть дома у каждого.

Как это работает

Возьмите немного белого винного уксуса и миску для мытья посуды. Затем погрузите клубнику в водяную баню, приготовленную из одной части белого уксуса и трех частей воды, слейте воду и как можно тщательнее высушите.

Вы также можете высушить ягоды с помощью салатницы, выстланной бумажными полотенцами. После высыхания переложите клубнику в контейнер, выстланный бумажными полотенцами, и неплотно закройте крышкой. Важно, чтобы он не был герметично закрыт.

После этого ваша клубника будет оставаться свежей и не превратится в кашу в течение недели.

Вторым самым эффективным методом хранения клубники, как ни странно, было отсутствие каких-либо манипуляций с ней. Просто переберите корзину клубники, выбросив ту, что уже испортилась, и положите ее обратно в холодильник.

Тестировщик обнаружил, что большинство ягод были в отличном состоянии через неделю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно заморозить клубнику на зиму.

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