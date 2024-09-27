Как создать несколько аккаунтов в TikTok: простая инструкция

TikTok, хоть и не новая площадка, но все же остается соцсетью, которая развивается очень динамично. Месячная аудитория платформы составляет уже более полутора миллиардов человек, поэтому для продвижения здесь одного аккаунта может быть недостаточно.

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Все дело в том, что с помощью разных профилей можно охватить большую аудиторию и больше сегментов, что сделает автора контента более привлекательным для рекламодателей. Но как завести сразу несколько TikTok-аккаунтов и при этом не попасть под автоматические ограничения? В этом вопросе разбиралось издание iTechUA.

Правильная регистрация в TikTok

Согласно правилам, платформа позволяет одному пользователю иметь несколько аккаунтов. Для этого нужно зайти в раздел Settings and Privacy в настройках приложения, затем выбрать опцию Switch account, а уже в ней – подпункт Add account. Так вы сможете пользоваться двумя, тремя и более учетными записями.

Но при этом алгоритмы TikTok эффективно выявляют мультиакаунтинг и ограничивают охват пользователям, которые к нему прибегают. Чтобы этого избежать, важно при каждой последующей регистрации указывать номер телефона или email, которые ранее не использовались для создания аккаунтов в этой соцсети.

Другие методы обхода ограничений

Для пущей уверенности следует также принять определенные дополнительные меры, которые отведут подозрения алгоритмов от пользователя. К таким мерам можно отнести:

использование разных устройств для разных страниц в TikTok;

дублирование приложений в смартфоне, если гаджет разрешает такую опцию;

использование эмуляторов Android или iOS.

Однако следует иметь в виду, что и эти уловки соцсеть способна разоблачать. В таком случае вы окажетесь в теневом бане – ваш контент будет намеренно понижаться в выдаче. При этом предупреждения вам об этом не пришлют. Вы даже не будете знать, что на вас наложены ограничения.

Использование антидетект-браузера

Наиболее технически продвинутым и эффективным для ведения нескольких TikTok-аккаунтов на сегодняшний день является использование браузера с функцией антидетект. Он маскирует цифровой след пользователя и выводит его из виду алгоритмов.

Примером такого браузера можно назвать Octo Browser. Он позволяет пользователям создавать профили четырьмя способами:

быстрый профиль;

с подробной настройкой;

в соответствии с ранее созданным шаблоном;

массовое (до 100 одновременно) создание профилей.

Вдобавок к этому можно воспользоваться услугами прокси-сервера. Вместе с антидетект-браузером это позволит замаскировать реальный IP-адрес и заменить его другим.

Поскольку популярная социальная сеть доверяет, прежде всего, виртуальным профилям с cookies, антидетекты, вроде Octo Browser, дают возможность их загрузки. Также программа позволяет работать вместе группам пользователей, предоставляя разные доступы разным членам команды. Они получают возможность редактировать профили в процессе работы, ставить задачи и напоминать о них в автоматическом режиме.

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