Как создать в ванной комнате атмосферу дорогого отеля: добавьте эти предметы

Многие согласятся, что одно из лучших впечатлений в мире - это пребывание в роскошном отеле. От удобств до роскошного декора, легко понять, почему люди время от времени нуждаются в отпуске.

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Если вы хотите создать эту атмосферу в своем доме, не обязательно делать капитальный ремонт. Блогер Кэт с ником "thaatgirlcarlie", которая имеет сотни тысяч подписчиков в TikTok, в своем недавнем видео рассказала о том, какие предметы можно добавить в ванную комнату для создания такой атмосферы.

Так, Кэт показала свою коллекцию белых полотенец, свернутых в рулоны, поскольку они хранились на открытой полке между двумя раковинами.

Затем она открыла один из ящиков шкафа, в котором нашла еще полотенца. Однако это были коврики для ванных полотенец, аккуратно свернутые в рулон и разложенные рядами, а Кэт продолжила, что еще одним пунктом в ее списке для создания ощущения роскоши было поддержание порядка в ящике. У нее также был контейнер с меньшими полотенцами для рук, свернутыми в рулон и готовыми к использованию у раковины.

Следующим пунктом в ее списке были одноразовые полотенца для лица, которые Кэт хранила в прозрачном контейнере на столешнице возле раковины, а также белый контейнер с салфетками, помещенный в современную белую коробку. Также на столешнице стояла ваза с тюльпанами, и она призвала людей также держать вазы и цветочные композиции в ванной комнате.

Что касается средств, Кэт сказала, что "эстетические контейнеры" были ключом к роскошной ванной комнате. Сама Кэт выбрала одинаковые белые контейнеры с шампунем, гелем для душа и гелем для рук, которые были выставлены на полке у окна.

Еще один необходимый предмет - полотенцесушитель - это именно то, что вам нужно. Просто положите полотенце в него перед нажатием кнопки включения, и у вас будет теплое полотенце, которым можно воспользоваться, когда вы выйдете из душа.

Последним пунктом в ее списке было приобретение диффузора, который, как она утверждала, придавал комнате аромат отеля.

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