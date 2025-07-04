Как спасти капусту от слизней и гусениц: эффективные советы

Капуста – сочный овощ, который любим не только мы. Растение с удовольствием поедают также слизни и гусеницы. И его важно защищать от этих вредителей.

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Если вовремя не обработать капусту, слизни и гусеницы будут проедать в ней дырки и головки овоща будут уязвимыми для гнили и болезней. OBOZ.UA разбирался, с помощью каких средств ее можно защитить от этой напасти. В целом средства защиты капусты можно разделить на домашние, химические и разного рода профилактику и защиту.

Домашние средства от слизней и гусениц на капусте

Посыпьте грядку вокруг капусты древесной золой, гашеной известью или смесью золы с горчичным порошком. Слизни и гусеницы избегают щелочной среды, которую создает такая обработка. Использовать эти средства стоит после дождя или полива, так как эффект исчезает после намокания.

Также золу можно смешивать с хозяйственным мылом. На 50 граммов измельченного мыла нужно 1 стакан золы. Все это растворяют в 10 литрах воды и опрыскивают растения. Такой раствор особенно эффективен против мелких гусениц и тли.

Хорошо сработают и ловушки. Например, для защиты от слизней можно расставить на грядке с капустой пиво в мисках, банках или разрезанных пластиковых бутылках. Вредители будут сползаться на запах напитка и их можно будет легко удалить с огорода.

А еще слизней можно приманивать на влажную доску или лист фанеры рядом с грядкой. Днем они будут прятаться под таким навесом от жары и их можно будет просто собрать руками. Так же стоит выходить на охоту на слизней после дождя – в такую погоду они выползают на поверхность и становятся уязвимыми.

От гусеницы хорошо сработает обработка настоем полыни, табака, чеснока или горчицы. Например залейте 200 г свежей полыни 10 литрами воды и выдержите 12 часов. Также можно растворить 50 г сухого горчичного порошка в 10 литрах горячей воды. Полученные настойки процеживают и опрыскивают растения.

Химические средства

От слизней хорошо срабатывают препараты на основе метальдегида. Их в сухом виде разбрасывают между растениями. Они приманивают слизней, которые поедают яд и погибают. Но при использовании таких средств важно соблюдать дозировку и инструкции. Особенно, если на огороде бывают домашние животные или дети.

Безопасным средством от гусениц являются препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis, например "Лепидоцид", "Битоксибацилин". Попадая в тело гусеницы, этот микроорганизм вызывает ее гибель, при этом он безопасен для людей и пчел. В идеале подобные средства лучше использовать на начальных этапах заражения.

Также от гусениц хорошо сработают синтетические инсектициды – их используют при сильном поражении. Эффективными будут также средства на основе минеральных или растительных масел. Подобрать их помогут в магазине с агрохимией.

Профилактика и защита

Чтобы вовремя начать борьбу со слизнями и гусеницами на капусте, грядку с этим овощем нужно регулярно осматривать на предмет заражения этими вредителями. Чем раньше вы начнете борьбу, тем эффективнее она будет.

Также важно регулярно рыхлить почву под посевами и удалять сорняки. Они дают дополнительное пристанище вредителям, а не только конкурируют с овощем за ресурсы. По этой же причине рекомендуют обрывать нижние листья на капусте.

Защитить капусту от вредителей поможет высадка рядом с ней пряных растений. Например, бархатцы, укроп, мята, тимьян — отпугивают бабочек. А фенхель, тмин или укроп привлекают насекомых-хищников, которые уничтожают вредителей.

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