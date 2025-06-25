Как спасти помидоры, если на них есть желтые пятна: советы

Появление желтых пятен у плодоножки на помидорах во время их созревания — это серьезный сигнал, который не стоит игнорировать. Эта проблема не только портит внешний вид плодов, но и значительно влияет на их вкусовые качества и сахаристость.

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Такие помидоры не вызревают должным образом и теряют свою товарную привлекательность. Однако существуют эффективные способы борьбы с этим явлением, которые помогут спасти ваш урожай и обеспечить полноценное созревание томатов.

Причина появления желтых пятен на помидорах

Основной причиной возникновения желтых пятен на плодах томатов является недостаток калия. Этот дефицит можно заметить на ранних стадиях развития растения, когда по краю листьев появляется так называемый краевой ожог. Калий играет ключевую роль в процессах созревания плодов, транспортировке сахаров и общем укреплении растения. Поэтому крайне важно следить за надлежащим уровнем этого элемента в почве и своевременно вносить соответствующие подкормки.

Подкормки для помидоров

Для борьбы с желтыми пятнами и предотвращения их появления рекомендуется каждые две недели подкармливать томаты удобрениями с высоким содержанием калия. Отличным выбором станут монофосфат или сульфат калия. Их следует использовать из расчета одна столовая ложка на ведро воды, поливая этим раствором кусты. Такая регулярная подкормка поможет обеспечить растения необходимым количеством калия для полноценного созревания плодов.

Если вы предпочитаете органические методы, отличной альтернативой минеральным удобрениям является древесная зола. Она является природным источником калия и многих других микроэлементов, необходимых для роста томатов. Для приготовления раствора необходимо растворить один стакан золы в 10 литрах воды. Этим раствором следует поливать томаты под корень, что обеспечит им необходимое питание экологичным способом.

Чем обработать помидоры летом

Кроме калия, важно не забывать о профилактике вершинной гнили, которая также может влиять на качество плодов. В период созревания урожая томаты потребляют кальций в несколько раз больше обычной нормы. Поэтому необходимо периодически проводить подкормку кальцием. Самым простым способом является использование ацетата кальция. Регулярное внесение кальция поможет укрепить стенки клеток плодов и предотвратить появление гнили.

При использовании древесной золы для подкормки, можно применить следующий метод: один стакан золы засыпать в пустое ведро, погасить одним стаканом девятипроцентного уксуса, а затем довести водой до десяти литров. Во всех случаях подкормки раствором следует поливать по влажной почве, используя примерно литр раствора под каждый куст.

OBOZ.UA предлагает дачникам методы избавления от фитофторы на помидорах.

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