Как спасти урожай черешни от скворцов: лайфхак

В период созревания черешни садоводы ежегодно сталкиваются с проблемой: созревшие ягоды массово поедают скворцы. Это извечные конкуренты садоводов в борьбе за урожай. Но даже простые подручные средства, например старые диски, могут стать эффективным оружием в этой борьбе.

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Один из эффективных и простых способов защитить урожай предложил украинский блогер Юрий Серденюк, который ведет TikTok-канал на тему садоводства. Автор советует использовать обычные компьютерные диски, которые можно найти дома или приобрести за копейки.

Суть метода заключается в следующем: через диски продевается веревка, и их развешивают на ветках черешни или вишни в наиболее уязвимых местах. Метод не новый, опробованный годами многими садоводами.

Диски работают как отпугиватели, так как отражают солнечный свет, образуя блестящие блики, которых птицы избегают.

Этот метод экологически безопасен, не вредит дереву и не требует значительных затрат.

Советы:

Используйте как можно больше дисков, чтобы покрыть всю крону дерева. Размещайте их на разной высоте и в разных направлениях, чтобы охватить большую площадь отражения. Проверяйте периодически, не сорвались ли диски во время ветра.

Кстати, если вы решили вырастить в своем саду черешню, следует обратить внимание, что эксперты рекомендуют сажать 2-3 саженца рядом – так они будут опылять друг друга. А если вы до сих пор сомневаетесь, какой сорт черешни выбрать для богатого урожая, OBOZ.UA подобрал топ-6 самых сладких видов.

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