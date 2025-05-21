Как спастись от муравьев в саду и в доме: одно натуральное средство

Муравьи тянутся не только к еде, но и к влаге, поэтому любые растения с влажной почвой будут для них очень соблазнительными. Сейчас они особенно активны, ведь их размножающий сезон находится в разгаре.

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Однако, по словам эксперта из Positive Pest, который предложил использовать лимоны как средство от вредителей, существует простой способ отпугнуть муравьев, не убивая их, пишет Express.

"Чтобы предотвратить образование муравьиных гнезд на комнатных растениях, можно добавить в горшок лимонный сок, цедру или любой цитрусовый фрукт", – сказал он.

Это может показаться странным, но муравьи имеют очень чувствительные обонятельные рецепторы, поэтому резкий запах лимонного сока будет для них неприятным и нарушит их запаховые следы, что вызовет у них беспокойство.

Лимонный сок также является кислым, что может навредить муравьям, если они к нему прикоснутся, поэтому они неохотно будут пересекать его или двигаться вокруг него.

"Запах лимонов и цитрусовых вызовет раздражение у муравьев и выведет их из вашего дома. Кроме того, ароматы лимона и цитрусовых также замаскируют феромонный след в вашем доме и, надеемся, предотвратит дальнейшее заражение в будущем", – сказал эксперт.

Как использовать лимонный сок и цитрусовые, чтобы отпугнуть муравьев

Если можете, очистите свежие лимоны от кожуры и выжмите сок, поскольку аромат будет намного сильнее. Затем налейте лимонный сок в бутылку с распылителем и распылите его вокруг комнатных растений, мусорных баков, кухонных шкафчиков, фруктовых ваз и любых других мест, где могут гнездиться муравьи.

Разместите цитрусовые кожуры вокруг потенциальных входных отверстий, таких как подоконники, дверные проемы и плинтусы.

Вы также можете замочить ватные шарики в лимонном соке, чтобы оставить их в доме или использовать на улице, чтобы держать муравьев подальше от пикников и барбекю.

Меняйте их еженедельно или после мытья, поскольку чем свежее они, тем больше вероятность того, что они отпугнут муравьев.

Белый уксус такой же мощный, как лимонный сок, и вы можете использовать его вместо него, если хотите, но имейте в виду, что уксус имеет более неприятный запах, который может вам не понравиться.

Лимонный сок не только является естественным способом отпугнуть муравьев, но и придаст вашему дому свежий и пикантный аромат, чтобы вы могли наслаждаться солнцем, не беспокоясь об этих надоедливых маленьких насекомых.

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