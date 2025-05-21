Как стирать темную одежду, чтобы она не потеряла цвет: безотказное натуральное средство

Эксперт по клинингу поделилась простым трюком, который она использует, чтобы ее темная и черная одежда сохраняла свой цвет и не выцветала после стирки.

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Каролина МакКоли объяснила своей аудитории в TikTok, что есть несколько вещей, которые она добавляет в стиральную машину, чтобы ее одежда оставалась того же цвета и была мягкой после стирки. Ее секретным оружием является соль и уксус.

Как стирать темную одежду

Каролина поделилась шестью шагами, которых она придерживается, чтобы ни одна из ее темных вещей не выцвела и случайно не обесцветилась. Вместо химического смягчителя ткани Каролина использует белый уксус. А для сохранения цвета женщина использует соль.

Во-первых, выверните одежду наизнанку, особенно джинсы, поскольку это помогает уменьшить выцветание.

Далее добавьте полстакана соли в стирку, чтобы помочь закрепить цвет.

Используйте уксус вместо смягчителя для ткани, чтобы одежда оставалась мягкой. Каролина также рекомендует стирать темную одежду отдельно от цветной и белой.

Она посоветовала всегда использовать холодную воду, поскольку она бережнее влияет на ткань и цвет.

После стирки сушите одежду в тени, если это возможно, поскольку солнце может ее обесцветить.

Соль помогает предотвратить выцветание одежды, действуя как "закрепитель цвета", который помогает зафиксировать молекулы красителя в волокнах ткани. Это поможет минимизировать любое размывание цвета и предотвратить вымывание черного красителя во время цикла стирки.

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