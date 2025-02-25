Как сварить свеклу за 10 минут: элементарный способ, который подойдет всем

Свекла – это универсальный продукт, который используется во многих блюдах, от салатов до гарниров. Однако классическая варка этого корнеплода может занять больше часа, что не всегда удобно. Если времени мало, есть простой способ, позволяющий приготовить свеклу всего за 10 минут.

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Редакция FoodOboz расскажет, как быстро сварить свеклу за 10 минут в микроволновке. Такой метод не только быстрый, но и сохраняет все полезные вещества свеклы.

Почему стоит использовать микроволновку

Скорость – всего 10 минут, и свекла готова.

– всего 10 минут, и свекла готова. Сохранение витаминов – минимальная термическая обработка позволяет содержать полезные вещества.

– минимальная термическая обработка позволяет содержать полезные вещества. Удобство – не нужно следить за процессом и сливать воду после варки.

Как правильно приготовить свеклу в микроволновке

1. Тщательно промойте свеклу под проточной водой, не очищая кожуру.

2. Промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

3. Поместите корнеплод в специальный пакет для запекания или используйте пищевой рукав.

4. Завяжите пакет, оставив немного пространства для циркуляции воздуха.

5. Во избежание разрыва проколите пакет в нескольких местах.

6. Положите свеклу в микроволновку.

7. Установите максимальную мощность и готовьте 5–10 минут (в зависимости от размера свеклы).

8. Осторожно извлеките пакет, чтобы не обжечься горячим паром.

9. Проколите свеклу ножом или вилкой – если она легко проходит, овощ готов.

Не передерживайте свеклу в микроволновке – чрезмерный нагрев может сделать ее слишком сухой. Если корнеплод еще твердый после первого цикла, добавьте еще 1–2 минуты и проверьте снова.

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