Как сварить яйца так, чтобы их было легко чистить: один хитрый трюк

Вареные яйца могут показаться простыми в приготовлении, но приготовить их правильно, идеально с нежным желтком и скорлупой, которую легко чистить, может быть удивительно сложно.

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Элиз Бауэр из Simply Recipes поделилась несколькими советами экспертов, которые помогут вам каждый раз получать идеальные сваренные вкрутую яйца. Один удивительно эффективный трюк – это ледяная ванна, необычный шаг, который помогает достичь абсолютного результата.

Погружение яиц в ледяную воду после их приготовления поможет остановить процесс приготовления и значительно облегчит их очистку.

Холод приведет к небольшому сжатию яйца, что облегчит отделение скорлупы от оболочки, которая окружает белок.

Эксперт рекомендует оставить их на несколько минут или пока они не остынут. Внезапное охлаждение сохраняет нежную текстуру яйца. Белки остаются твердыми, но не резиновыми, а желтки – кремовыми, а не меловыми.

Без этого шага остаточное тепло внутри яиц может продолжать их готовить, что приведет к пережаренным желткам или ужасному зелено-серому кольцу, а также не очень аппетитному серному запаху.

Это обесцвечивание происходит, когда сера желтка реагирует с водородом в белке яйца, что обычно связано с перекипанием или высоким содержанием железа в воде.

Эксперт предлагает использовать яйца, которым от одной до двух недель, поскольку их гораздо легче чистить, чем свежие.

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