Как у Хейли Бибер: с чем носить укороченные брюки этой весной

Укороченные брюки черного цвета называют одним из наиболее комплиментарных к фигуре предметов одежды. За счет открытой лодыжки они позволяют сделать силуэт визуально стройным и вытянуть его.

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Именно поэтому укороченным штанам предпочитает модель и инфлюэнсер Хейли Бибер. На днях она показала, с какой обувью их лучше всего совмещать для лучшего эффекта.

Конечно, такие штаны хорошо смешиваются и с кроссовками, и с балетками, и с кедами. Но Бибер убедительно доказала, что туфли-лодочки с острым носком и небольшим каблуком являются идеальным выбором с любой точки зрения.

Во-первых, за счет удлиненного носка они позволяют зрительно удлинить ногу. Во-вторых, положение стопы в таких туфлях позволяет сделать лодыжку более стройной с виду. При этом такая обувь визуально не перегружает весь образ.

Также сочетание укороченных брюк с туфлями-лодочками открывает безграничный потенциал для стилизации. Бибер выбрала полосатый свитер и классический тренч, чтобы создать простой повседневный образ, но можно сочетать такую обувь и с деловым костюмом с укороченными брюками, и с футболками, и с жилетами.

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