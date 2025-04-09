Как уберечь сад и огород от тли: три необходимых шага

Тли (зеленые мошки) печально известны своим быстрым размножением и могут быстро ослабить растения, поскольку они извлекают жизненно важные питательные вещества.

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Это часто приводит к задержке роста, скручиванию листьев и даже может вызвать гибель растения. Они также производят клейкое вещество, известное как медовая роса, которая может еще больше угрожать здоровью растений. Как уберечься от этого вредителя, рассказывает OBOZ.UA.

Ручное удаление

Часто осматривайте свои растения, сосредотачиваясь на кончиках побегов, цветочных почках и нижней части молодых листьев, где обычно собирается тля.

Если вы заметили колонии тли, вам нужно будет удалить их, осторожно вытерев или прижав насекомых между пальцами.

Поощряйте естественных хищников

Привлекайте в свой сад таких насекомых, как божьи коровки, щитовки и мухи. Эти природные хищники питаются тлей и могут помочь поддерживать сбалансированную экосистему в вашем саду.

Посадка растений-спутников, таких как бархатцы, может привлечь этих полезных насекомых в ваш сад.

Правильный уход за садом

Удалите растительные остатки и сорняки, которые могут содержать тлю или ее яйца.

Кроме того, соответствующее мульчирование и компостирование могут способствовать здоровью почвы, на которой будут произрастать более устойчивые к вредителям растения.

Сохраняя бдительность и применяя эти профилактические меры, садоводы могут оградить свои растения от возможного приступа тли.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что эксперты назвали безопасные методы борьбы с тлей.

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