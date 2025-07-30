Как убрать неприятный запах с ковров и диванов: действенный лайфхак

Освежители воздуха могут лишь временно маскировать запах, а ковры и диваны обладают способностью впитывать запахи, поэтому важно проводить их тщательную чистку по крайней мере раз в месяц.

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Эксперт из Clean and Scentsible рассказала, что избавиться от любых неприятных запахов на диване или ковре очень легко, ведь все, что вам нужно, это немного пищевой соды и ваше любимое эфирное масло, пишет Express.

Пищевая сода является натуральным дезодорантом, поскольку она хорошо абсорбирует запахи, поэтому избавит вас от любых неприятных ароматов, а не просто замаскирует их, как это делает освежитель воздуха.

Пищевая сода также известна тем, что расщепляет любые жиры, влагу или грязь, прилипшие к ткани, что облегчает ее очистку.

Как избавиться от запахов на диване и ковре

Вам понадобится:

120 г пищевой соды

10-25 капель эфирного масла (по желанию)

Теплая вода

Герметичный контейнер (для хранения)

Эфирное масло используется просто для того, чтобы придать вашему дому приятный аромат, но следует отметить, что некоторые из них могут быть очень токсичными для домашних животных, поэтому будьте осторожны и проведите собственное исследование, прежде чем использовать любое из них вблизи вашего кота или собаки.

Для начала добавьте пищевую соду и немного теплой воды в емкость, затем влейте несколько капель эфирного масла (если вы его используете). Вам понадобится лишь небольшое количество воды, чтобы образовалась паста, но убедитесь, что она все еще в основном твердая. Пищевая сода может немного сбиться в комочки, но продолжайте помешивать ее и старайтесь перемешать как можно более равномерно.

Затем посыпьте ковер или соду тонким слоем пищевой соды и оставьте на 15-30 минут. Это нужно для того, чтобы пищевая сода впитала любые запахи или грязь, попавшие в ткань.

Как только время закончится, используйте насадку-щетку на пылесосе, а затем просто пропылесосьте всю смесь пищевой соды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить грязные диваны как профи.

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