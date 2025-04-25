Как удалить известковый налет из душевых стенок: действенное и натуральное средство

Известковый налет и мыльная пена делают душевые стены сложными для очищения. Эти отложения могут накапливаться со временем, из-за чего стекло становится мутным, обесцвеченным и менее прозрачным.

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Джойс Френч, эксперт по уборке в HomeHow, поделилась своими идеями по борьбе с известковым налетом на душевых дверях и стеклах, не прибегая к агрессивным химикатам, пишет Express.

Она рекомендует использовать лимон и соль в качестве эффективной альтернативы. Лимоны обладают антибактериальными и антисептическими свойствами благодаря содержанию лимонной кислоты, что делает их пригодными для борьбы с плесенью и ржавчиной.

"Стенки душевой кабины со временем могут легко стать грязными. К счастью, вам не нужны агрессивные химические чистящие средства, чтобы они снова сияли. Просто разрежьте лимон пополам и окуните половину в соль. А затем используйте, чтобы почистить дверь", – сказала она.

Содержимое абразивной соли и кислотность лимона уничтожают все накопления минеральной и мыльной пены. Кроме того, благодаря лимону ваш душ будет пахнуть цитрусовой свежестью.

Однако она предостерегла от интенсивной чистки, чтобы предотвратить царапины стекла из-за абразивной природы соли.

Для тех, у кого нет лимона и соли, эксперт предложила выбрать белый уксус в качестве альтернативы: "Если на стекле есть пятна от воды, уксус может творить чудеса. Все, что вам нужно сделать, это создать смесь одной части уксуса и одной части воды. Нанесите смесь на пятна от воды и дайте ей постоять примерно 15 минут".

Если вы не уверены, безопасен ли уксус для вашей конкретной стеклянной поверхности, лучше проконсультироваться со специалистом или сначала проверить небольшой, незаметный участок.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как защитить краны в ванной от пятен и известкового налета.

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