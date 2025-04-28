Как удалить липкие этикетки из банок и свечей за минуту: простой лайфхак

Всем нам известно разочарование, когда мы пытаемся удалить остатки наклеек из банок, которые мы хотим использовать повторно, или со свечи, которую мы только что купили. Практически невозможно сделать это чисто и без липких следов.

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Но существует метод, с помощью которого можно удалить клей в считанные секунды, не оставив пятен и следов, пишет OBOZ.UA.

Так, чтобы удалить клей наклейки без труда, возьмите фен и держите его примерно в 15 сантиментах от наклейки, которую вы пытаетесь удалить. Включите фен и дайте ему нагреть клей в течение 30-60 секунд, осторожно перемещая его, чтобы горячий воздух не обожг вас.

После этого вы можете отклеить наклейку, как только она станет мягкой. Если остался клей, просто повторите процесс, пока он не нагреется и не отклеится.

После того, как вы удалите наклейку, используйте мягкую ткань, чтобы осторожно протереть поверхность того, с чего вы ее удаляете, и любой остаточный клей сразу соскользнет.

Еще один способ удаления клея – эфирное масло лимона. Этот метод не только удаляет весь клей, но и обеспечивает отличный аромат.

Чтобы использовать этот трюк, нанесите несколько капель масла на ткань или ватный диск и крепко потрите клей. Через несколько секунд он начнет растворяться, а через минуту-две все исчезнет.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как снять наклейки с деревянной мебели.

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