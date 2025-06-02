Как удалить сорняки в саду без вреда другим растениям: самый безопасный способ

Сорняк – это растение, которое растет там, где оно нежелательно. Растения, которые обычно называют сорняками, могут быть полезными для дикой природы, но вы можете не желать, чтобы они росли в определенных зонах или любой части вашего сада.

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Эксперты предложили идеальный способ точечной обработки сорняков и мха, даже не повреждая других растений. Хотя это может быть трудоемким процессом, удаление сорняков вручную обычно является самым безопасным методом, чтобы избежать повреждения травы – просто убедитесь, что вы вырываете их с корнями, чтобы предотвратить повторный рост, пишет OBOZ.UA.

Многие осенние удобрения для газонов содержат в составе средство для уничтожения мха, и мох можно осторожно удалить примерно через 2 недели после внесения.

Используйте ручные вилы или специальный инструмент для прополки, чтобы выкопать отдельные сорняки.

Другой способ включает борьбу с участками роста сорняков. Если часть вашего газона особенно засоренная, используйте острую лопату, чтобы вырезать и поднять дерн с этого участка.

Удалите корни сорняков, слегка перекопайте почву вилами, разрыхлите ее, затем утрамбуйте и положите свежий дерн. Это хороший вариант, если у вас есть ползучие сорняки, такие как клевер, которые растут сквозь траву и их трудно удалить вручную.

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