Как удалить царапины на деревянном полу: природный полироль

Если вы заметили царапины на деревянном полу, не отчаивайтесь, поскольку вы можете удалить их менее чем за пять минут с помощью одного ингредиента, который, вероятно, уже есть у вас на кухне.

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Так, эксперты по Copper Rabbit Crafts предложили лучшее решение для их удаления, чем использование агрессивных химикатов. По их словам, не хуже этой задачи могут справиться обычные грецкие орехи, пишет Express.

По их словам, результаты вас поразят. Подойдут любые грецкие орехи, которые у вас есть под рукой. Их нужно будет почистить от скорлупы.

Как оказалось, грецкие орехи содержат натуральные масла, которые добавят больше влаги деревянному полу, чтобы помочь восстановить его и сделать царапины менее заметными.

Натирание царапины грецким орехом создает полировальное движение, которое помогает удалить любые царапины, и очень похоже на использование полироли для сглаживания каких-либо недостатков.

Этот метод очистки не подойдет для глубоких царапин на полу, где отсутствует древесина, а также он не сможет восстановить цвет пола, если она обесцвечена от царапин.

Однако это естественный способ увлажнить древесину и осветить любые царапины, чтобы сделать их менее заметными, без необходимости покупать дорогие краски-маркеры или химические средства для втирания.

Как удалить царапины с пола с помощью грецких орехов

Все, что вам нужно сделать, это взять очищенные грецкие орехи и линейными движениями потереть ими царапины.

Тщательно проведите грецкими орехами по царапине и умеренно нажмите. Это должно быть похоже на то, как ребенок использует карандаш, когда раскрашивает лист бумаги.

Втирайте орех в дерево, пока орех не начнет крошиться. Вы должны заметить, что царапины исчезают, поэтому продолжайте, пока они полностью не исчезнут.

Как только на полу не останется царапин, протрите чистой тряпкой остатки грецкого ореха. Затем вам нужно только пропылесосить или протереть пол, как вы это делаете обычно.

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