Как удалить застарелые пятна на ковре за 10 минут: действенное средство

На рынке представлен широкий выбор спреев и устройств для чистки ковров, но есть гораздо более простой способ, не требующий особых затрат.

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Для этого лайфхака пригодится бытовое средство, которое обязательно есть в ванной комнате. Энтузиастка уборки Сара, известная в TikTok под ником @sarahmcglory, рассказала, что использует для чистки ковров обычную пену для бритья и она очень эффективна.

С самого начала Сара не думала, что этот лайфхак с уборкой что-то даст, но она ошибалась. После уборки она сказала: "О, Боже! Это сработало".

При использовании пены для бритья для чистки ковров лучше всего оставить ее на пятне примерно на 10 минут, чтобы дать средству достаточно времени для впитывания и расщепления частиц.

Вы также можете немного втереть пену в пятно, помогая ей проникнуть между волокнами, а затем промокнуть влажным полотенцем и высушить.

Пена легко расщепляет жир и другие вещества, прилипающие к волокнам ковра, что облегчает их удаление.

Она так же хорошо работает против грязи благодаря своим ингредиентам, разработанным для смягчения волос на лице, и содержит легкий абразив, который помогает разрыхлить узлы и спутывания, а также удалить отмершую кожу.

Обычный белый крем для бритья вряд ли отбелит ваш ковер, но цветные могут вызвать обесцвечивание, особенно на более светлых коврах, поэтому будьте осторожны. Важно всегда сначала проверять пену для бритья на небольшом незаметном участке ковра, чтобы избежать риска повреждения.

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