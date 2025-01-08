Как улучшить рост и цветение орхидеи: понадобятся два продукта

Орхидеи – одни из самых прихотливых комнатных растений. В дикой природе они растут в тропических лесах, где преобладает высокая влажность, рассеянный свет и определенные температурные режимы. Создать такие условия дома обычно непросто.

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Орхидеи цветут несколько месяцев, затем каждые 8-12 месяцев. Однако есть некоторые способы ускорить их повторное цветение, рассказали эксперты.

Банановая подкормка

Полив и удобрения играют огромную роль, когда дело доходит до поощрения комнатного растения к повторному цветению.

Флористы используют банановую кожуру как натуральное удобрение для орхидей, ведь банан богат калием, фосфором, кальцием и другими микроэлементами, которые необходимы для здорового роста и обильного цветения.

Можно приготовить настой, замочив шкурку свежих бананов в воде на 48 часов, а затем разбавить водой в пропорции 1:4. Либо нужно высушить банановую кожуру, измельчить в порошок и добавить в субстрат.

Преимущества банановой подкормки:

это натуральное органическое удобрение, не вредящее окружающей среде;

банановая кожура содержит оптимальное соотношение питательных веществ для орхидей;

калий способствует закладке цветочных почек и обильному цветению.

Рисовая вода

Рисовая вода богата микроэлементами, такими как калий, фосфор, кальций, которые необходимы для здорового развития корневой системы, крепких стеблей и ярких цветов.

Рисовая вода содержит много азота и является отличным органическим домашним удобрением.

Приготовить удобрение просто:

замочите любой тип риса в воде на 30 минут;

процедите воду в бутылку или банку, оставьте настаиваться в течение недели;

держите раствор подальше от прямых солнечных лучей и дайте ему дышать, неплотно закрутив крышку на бутылке или накрыв ее тканью, чтобы обеспечить поток воздуха;

следите за рисовой водой, чтобы убедиться, что в ней нет плесени;

через неделю разбавьте раствор равным количеством воды и опрыскивайте корни и листья.

Подкормка рисовой водой также действует как эффективный инсектицид для комнатных растений, что важно в течение зимних месяцев.

Почему рисовая вода полезна для орхидей

В рисовой воде содержатся витамины группы В, способствующие укреплению иммунитета растения. Крахмал является природным удобрением, питающим полезные бактерии в почве.

Это удобрение имеет слабокислую реакцию, что оптимально для большинства видов орхидей.

Рисовая вода – это самый простой и дешевый способ подкормить растения.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробную инструкцию, как правильно поливать орхидеи.

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