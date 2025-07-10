Как улучшить вкус песто без особых усилий: добавьте секретный ингредиент

Песто невероятно легко приготовить дома из нескольких ингредиентов, но есть один, о котором вы, вероятно, никогда не думали, и который может изменить вкус этого популярного соуса к лучшему.

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В статье для All Recipes кулинар Лиза Блейк рассказала, что есть один "революционный" продукт, который она добавляет в свой домашний соус песто, что придает "изысканный оттенок" этому кухонному блюду.

Классический соус песто, приготовленный дома, требует свежих листьев базилика, пармезана, оливкового масла и зубчиков чеснока, а в идеале кедровых орехов, хотя их можно заменить другими орехами, но секретным ингредиентом Лизы является черная трюфельная соль.

Трюфели используются во многих блюдах, чтобы придать им мягкий землистый аромат и дополнить ореховую основу песто. Хотя кедровые орехи традиционно используются для соуса, вы также можете заменить их грецкими орехами, которые иногда легче найти, и они часто дешевле.

Приготовление собственного соуса дома также не обязательно должно быть сложным или длительным процессом, а ингредиенты для песто можно просто измельчить в кухонном комбайне до однородной кремообразной консистенции.

Лиза также предупреждает, что несмотря на "роскошный" вкус соли из черного трюфеля, некоторым он может показаться слишком насыщенным. Чтобы не переусердствовать, ограничьтесь несколькими щепотками соли и отрегулируйте ее количество по своему вкусу.

Ингредиенты

Полстакана грецких орехов

Два зубчика чеснока

Два стакана листьев базилика

⅓ стакана оливкового масла первого отжима

¼ стакана тертого сыра пармезан или пекорино

Свежемолотый черный перец

Гималайская розовая соль

Черная трюфельная соль.

Способ приготовления

В кухонном комбайне смешайте грецкие орехи, чеснок, соль и перец и измельчите до однородной массы. Добавьте листья базилика и снова перемешайте до однородности.

Включите кухонный комбайн на режим измельчения или низкую скорость и добавьте оливковое масло до однородности. Добавьте сыр и также перемешайте.

Продолжайте дегустировать и постепенно добавляйте больше оливкового масла, пока не достигнете желаемой консистенции.

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