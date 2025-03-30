Как уменьшить счета за электроэнергию: выключите эти три прибора

Одна из привычек, которая может увеличить счета за электроэнергию, – это оставлять определенную бытовую технику включенной в режиме ожидания.

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Определенные устройства дома более "энергопотребляют", чем другие, и могут потреблять много энергии, если вы забудете их выключить. Эксперты отмечают, что отключение этих гаджетов избавит вас от переплаты за коммунальные услуги, пишет OBOZ.UA.

Ноутбуки

Большинство людей ежедневно пользуются компьютерами, но если забыть отключить их, счета за электроэнергию могут постепенно увеличиваться.

Оставление ноутбука подключенным к электросети не только тратит энергию, но может повлиять на время работы батареи. Именно поэтому, если вы будете время от времени отключать его, это поможет вашему ноутбуку работать должным образом.

Зарядные устройства для мобильных телефонов или будильники

Легко быть забывчивым, если вы спешите утром, но если забыть выключить зарядное устройство или будильник, это может стоить вам денег.

В режиме ожидания зарядное устройство будет потреблять около 0,25 Вт. Следует отметить, что это касается оригинальных зарядных устройств. Использование дешевых подделок может увеличить мощность на 10% до 20%.

Просто выключите все перед началом дня, а затем настройте все снова вечером, чтобы сэкономить небольшую сумму на счете за электроэнергию.

Холодильники

Может показаться странным включение холодильников в этот список, поскольку вы не можете их отключить, но они являются одними из худших потребителей энергии на кухне, и простое их очищение может помочь вам сэкономить деньги.

На змеевиках конденсатора внутри вашего холодильника может скапливаться пыль, а это значит, что для выделения тепла и надлежащей работы требуется больше энергии.

Несколько раз в год тщательно протирайте змеевики, охладитель сзади и уплотнители на дверце холодильника, чтобы предотвратить потерю энергии и сэкономить деньги на счетах.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как снизить платежки за электроэнергию.

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