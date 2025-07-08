Как усилить эффект от вентилятора в жару: три шага

Чтобы избежать жары в доме, миллионы из нас используют обычные вентиляторы. Однако чаще всего они могут еще вызвать сильнее жару, поскольку просто раздувают горячий воздух, повышая влажность.

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Чтобы этого не происходило, эксперты рекомендуют выполнить несколько простых шагов для "турбо-усиления" вентилятора, пишет OBOZ.UA.

Правильное размещение

Итак, когда в помещении жарче, чем на улице, слегка направьте вентилятор на окна, чтобы вытолкнуть горячий воздух из комнаты. Это создаст поток воздуха, который втягивает более холодный воздух извне и снизит общую температуру в помещении.

Если у вас потолочный вентилятор, поверните его против часовой стрелки, чтобы отводить горячий воздух.

Миска со льдом

Расположив вентилятор перед миской со льдом, вы создадите прохладный туман.

Когда вентилятор обдувает лед, он тает и охлаждает воздух, создавая освежающий бриз и циркулируя прохладный воздух по всей комнате.

Протяженность

Правильное размещение нескольких вентиляторов в комнате может создать легкий сквозняк, который должен снизить температуру в помещении.

Просто поставьте один у окна, другой посреди комнаты, и вместе они будут работать над циркуляцией прохладного воздуха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какими были вентиляторы в СССР.

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