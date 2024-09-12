Как устроить идеальное свидание для каждого знака зодиака: советы астрологов

Иногда свидания кажутся нам настоящей наукой – к человеку, с которым ты встречаешься, может быть очень непросто найти подход. К счастью, для каждого можно найти ключик, если знать дату его рождения.

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Астрологи убеждают, что у каждого знака зодиака есть свое представление об идеальном свидании. И вот что может ждать от вас партнер.

Овен: острые ощущения

Пылкие и страстные Овны любят чувство погони за любовью и могут остыть, добившись привязанности от своего любовного интереса. И даже если интерес не погаснет сразу, представитель знака может быстро заскучать, если все замедлится. Поэтому просто дайте Овну как можно больше разных впечатлений и острых ощущений.

Телец: все, чтобы побаловать себя

Этот земной знак любит все наслаждения, которые приносит жизнь. Телец – это знак, обретающий радость в роскоши. Но так же он ценит и комфорт. Удивите своего партнера изысканным ужином с вкусным вином, подарите совместный поход в СПА или сделайте ему массаж с ароматным маслом. И не забывайте о его тяге к креативу – это очень творческий знак, которому нужны художественные стимулы.

Близнецы: веселье и флирт

Как известно, Близнецы – это люди с двумя сторонами: одна хочет быть душой компании, а другая любит сидеть дома. Поэтому не стесняйтесь резко менять планы. Отказывайтесь от вечеринки для тихого уединенного вечера за сериалом. И чаще соглашайтесь на авантюры, которые предлагают вам Близнецы.

Рак: уют и комфорт

Представители этого знака очень ориентированы на семью и любят оставаться дома. К тому же они склонны скрывать свои чувства. Покажите Раку, что вы любите его таким, какой он есть, и он откроется вам. Рожденные под этим знаком рассматривают любовь как долгосрочное обязательство, с которым нельзя шутить. Поэтому будьте честны и старайтесь дать партнеру уют и комфорт – телесный и душевный.

Лев: шанс выделиться

Львы очень привлекательные и яркие, но у этого есть и темная сторона. Другие могут чувствовать себя рядом с ними в тени. Когда дело доходит до любви, им нужен партнер, придающий им силы. Сильные и подчас эгоцентричные Львы могут оказаться слишком привязанными к своим идеям и мыслям. Разделите их, и вы станете незаменимым партнером для представителя этого знака.

Дева: внимание и щедрость

Девы любят делать услуги другим и порой дают очень много даже тем, кто этого совсем не заслуживает. Дать им отвлечься от мысли, что судьба мира зависит от них – вот основная задача на свидании с Девами. Представителей знака часто считают слишком требовательными из-за их придирчивой натуры. Зато они невероятно преданы и не убегут по первым признакам конфликта. Покажите, что вы цените это.

Весы: классическая романтика

Этот воздушный знак любит общаться с помощью романтических жестов, поэтому путь к их сердцу именно через такие жесты и лежит. Весы легко влюбляются, но когда дело доходит до обязательств, они не спешат. Потому делайте все постепенно. Дайте им почувствовать свою привязанность, но и оставьте достаточно пространства и времени для себя.

Скорпион: поиск преданности

Родившиеся под знаком Скорпиона никогда долго не раздумывают, когда им выпадает возможность погрузиться в романтику, и бросаются в нее с головой. Скорпион хочет быть доверчивым, но это доверие нужно заслужить. Для него не существует полутонов – либо любовь на всю жизнь, либо даже не о чем говорить. Приготовьтесь, что на вас сразу будут смотреть как на человека, которого искали всю жизнь. И выслушивать даже самое интимное. Цените это, иначе ваш романтический интерес исчезнет так же быстро, как появился в вашей жизни.

Стрелец: свобода для приключений

Даже в одиночестве этот знак знает, как организовать себе приключения. Из-за своей общительной натуры Стрельцы, как правило, привлекают к себе людей, где бы они ни находились. И сразу начинают привлекать их к своим авантюрам. И это будет сразу множество разных занятий и увлечений, от которых любой другой быстро потерял бы голову. Приготовьтесь разделить их все.

Козерог: быстрое сближение

У Козерогов нет времени на игры, и они почти сразу готовы объявлять свои отношения серьезными. Они являются естественными лидерами и любят быть у руля. Поэтому им не нужны никуда не ведущие отношения. Козероги склонны искать партнера, который понимает важность упорного труда, а также того, кто не прочь отдать контроль над событиями в их руки. Поменьше спорьте и все будет хорошо.

Водолей: много общения

Как воздушный знак, Водолей любит общение, хотя он не всегда легко выражает свои эмоции. Ему нужны стимулирующие разговоры о странных, необычных и философских вопросах. Обо всем, что выходит за рамки обыденного. Банальные пустые разговоры – это не его стихия. Хотите почувствовать страсть Водолея? Как следует выслушайте его. А если еще сможете поддержать беседу, считайте, что его сердце уже завоевано.

Рыбы: сильные эмоции

Рыбы завоевывают своих партнеров эмоциональными и творческими сторонами своей натуры. При этом они от природы скорее интроверты и им нужно время наедине с собой, чтобы собраться и подзарядиться. Они способны смотреть глубже, чем на внешность партнера и соответствующим образом корректировать свой подход. Тем не менее, часто они живут в плену собственных фантазий и наделяют людей качествами, которых они не обладают. Поэтому будьте с Рыбами эмоциональными и открытыми, но честными и прямыми. И вы получите партнера, заботящегося о вас всем сердцем.

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