Как в Дубровнике, но дешевле: три направления для сказочного отпуска

Дубровник в Хорватии по праву считается одной из самых желанных европейских локаций для путешествий. Его сказочная средневековая архитектура и атмосфера, ставшая знаменитой благодаря популярным сериалам, привлекают миллионы туристов со всего мира.

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Однако такая популярность имеет свою обратную сторону – значительные толпы, особенно в пиковый летний сезон, что может испортить впечатление. Высокие цены на проживание и услуги в центре города могут стать серьезным препятствием для многих путешественников.

К счастью, побережье Хорватии богато другими прекрасными городами, предлагающими подобную историческую атмосферу, но по значительно более низкой стоимости и без чрезмерных скоплений людей, утверждает издание Travel Off Path.

Город-крепость Стон и его "Большая стена"

Лишь за час езды к северу от Дубровника расположен город Стон, который часто остается без внимания популярных туристических маршрутов, но безусловно заслуживает внимания. Главной его особенностью является поразительная система укреплений, известная как "Большая стена Хорватии". Это монументальное оборонительное сооружение протяженностью более 7 километров было построено еще в Средневековье.

Несмотря на то, что Стон – это крошечное поселение с небольшим количеством жителей, его укреплен Старый город с аутентичными мощеными улочками и традиционными каменными домами с красными крышами, способное конкурировать с Дубровником по своей аутентичности, но без миллионных толп туристов. Частью этой исторической стены можно прогуляться (это занимает около часа и умеренно сложный маршрут), наслаждаясь прекрасными видами на старинные солеварные и живописный залив. Приятным бонусом значительно ниже цены по сравнению с Дубровником: основные блюда в местных заведениях стоят около 10-15 евро (в среднем 500 грн), а двухместный номер можно найти по цене от 40 долларов за человека (1,6 тыс. грн).

Корчула

Переместившись дальше по побережью, примерно в 1.5-2 часах паромом от Дубровника находится остров Корчула, а на нем – его главный город, также названный Корчула. Этот город часто называют "маленьким Дубровником" из-за его сходства в планировке и архитектуре. Оно также окружено средневековыми стенами, защищающими небольшой полуостров, на котором оно расположено. Корчула известна своей прекрасно сохранившейся архитектурой 15 века и историческим центром.

Корчула предлагает спокойную и тихую атмосферу, что делает город идеальным для спокойного отдыха. Здесь можно неспешно прогуляться по красивым мощеным улочкам, ведущим к уютным площадям, найти традиционные кафе, где подают местные блюда, такие как чевапи, по очень приемлемым ценам, около 10 долларов за порцию (400 грн). Благодаря меньшему количеству туристов, доступ к главным достопримечательностям, таким как величественный Кафедральный собор Святого Марка или Дом Марко Поло (по местной легенде, здесь родился известный путешественник), намного легче, без длинных очередей и толчеи.

Трогир – лабиринт истории под охраной ЮНЕСКО

Путешествуя дальше на север по Адриатическому побережью, примерно в 400 километрах от Дубровника, расположен крошечный островной город Трогир. Оно, как и Дубровник, внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркивающее его исключительную историческую и архитектурную ценность, а также окруженное средневековыми стенами.

Трогир часто описывают как волшебный лабиринт узких булыжных улочек, окруженных старинными зданиями охристого цвета, которые всегда выводят к центральной площади с уличными кафе и монументальным Романским собором. Его колокольня имеет сходство со знаменитой кампанией на площади Святого Марка в Венеции, напоминающей о длительном периоде венецианского владычества.

Хотя в летние месяцы Трогир может быть умеренно загружен, он нигде не сравнится по количеству посетителей с соседним Сплитом, а тем более своей популярностью Дубровником.

Среди достопримечательностей стоит посетить величественный Дворец Чипико с стоящими напротив собора элементами готики и ренессанса, а на внешнем краю укреплений – Венецианскую крепость Камерленго 15-го века, открытую для посещения. Цены на проживание здесь также доступнее: двухместные номера за пределами центра можно найти от 90 долларов за ночь (3,7 тыс. грн), а уютные гостевые комнаты в самом Старом городе – от 59 долларов (2,4 тыс. грн).

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