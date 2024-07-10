Как в фильмах: лучшие семизвездочные отели в мире

Семизвездочные отели предлагают самый высокий уровень комфорта. Это идеальное сочетание безупречного обслуживания, удобства и роскоши. Важно объяснить, что показатель 7 звезд не входит в официальную систему рейтинга.

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В то время как 5-звездочные отели представляют собой вершину роскоши, 7-звездочный термин неофициально используется для описания отелей, превосходящих все ожидания. Эксперты обнародовали рейтинг заведений, которые переосмысливают роскошь благодаря непревзойденному сервису, удобствам премиум класса и, что самое важное, действительно экстраординарному дизайну интерьера.

Бурдж аль-Араб, Дубай

Архитектура Бурдж-эль-Араб, словно паруса, возвышающаяся на фоне горизонта Дубая – это уже отдельное искусство. Здание имеет каскадный атриум, украшенный итальянской мозаикой и закрученными облакообразными образованиями, изваянными из белого гипса. Люксы с видом на Персидский залив имеют окна от пола до потолка, а роскошные ванные комнаты оснащены гидромассажными ваннами с панорамным видом.

Emirates Palace Mandarin Oriental, Абу-Даби

Роскошное использование сусального золота, сложной мозаики и ковров ручной работы создают ощущение величия и роскоши. Зона общего пользования имеют высокие потолки, украшенные традиционными геометрическими узорами, а номера предлагают максимальный комфорт с роскошными тканями и мебелью ручной работы.

Oberoi Udaivilas, Удайпур, Индия

Сверкающий белый мрамор компенсирует яркие цвета традиционного искусства Индии. Внутренние дворы украшены разными водными объектами, а затейливые резные колонны создают дворцовую атмосферу. Люксы – это оазис мебели ручной работы с изысканным шелком, позволяющий заглянуть в роскошное индийское прошлое.

Signiel Seoul, Южная Корея

Чтобы ощутить вкус современной корейской роскоши, обратите внимание на Signiel Seoul. Интерьеры отеля демонстрируют искусную игру света и тени с драматическими черными мраморными стенами, компенсируемыми мягким рассеянным освещением. Из номеров открывается потрясающий вид на городской горизонт, а использование современной мебели и произведений искусства создает изысканную атмосферу.

Como Laucala Island Resort, Фиджи

Como Laucala Island Resort предлагает соединение с природой. Здесь царит деревенская элегантность: виллы с соломенными крышами расположены среди пышной зелени. Натуральные материалы, такие как дерево, камень и ткани, создают ощущение органической роскоши, а большие террасы и частные бассейны погружают гостей в райский остров.

Отель President Wilson, Женева

President Wilson – воплощение европейского величия. Интерьеры излучают вневременную элегантность, отличаясь богатыми плетеными панелями, плюшевыми коврами и хрустальными люстрами. Из номеров открывается невероятный вид на Женевское озеро и горы, а использование мягких нейтральных тонов создает ощущение спокойствия и изысканности.

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