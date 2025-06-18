Как вернуть простыням белоснежность: можно обойтись без отбеливателя

Нет ничего лучше, чем погрузиться в постель, застеленную свежими белыми простынями, после долгого дня. Яркое, чистое постельное белье может сделать даже самый обычный вечер немного роскошнее, будто вы погрузились в гостиничную кровать в собственном доме.

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Но со временем эти некогда блестящие простыни могут потерять свой блеск, потускнев от жира, пота и таинственных пятен, которые, кажется, никогда полностью не исчезают. К счастью, существует простое решение, которое не предусматривает использование агрессивных химикатов или отбеливателя, и оно, вероятно, уже есть в ваших шкафах, пишет Express.

Шифра Комбитс, эксперт по уборке, поделилась формулой для стирки, которая стала вирусной благодаря своей простоте и эффективности.

"Добавьте примерно полстакана пищевой соды в барабан стиральной машины, а затем дистиллированный белый уксус в дозатор для смягчителя ткани", – сказала она.

Главное – хранить ингредиенты отдельно в течение всего цикла стирки.

"Если позволить уксусу и пищевой соде смешаться в процессе, каждый из них не будет полезнее соли", - пояснила специалист.

Разделение их позволяет каждому из них творить свою магию без помех. И они действительно творят чудеса.

Комбитс сообщила, что увидела разительное улучшение уже после одной стирки. "Я с трудом могла поверить, насколько белее и, кстати, мягче стали наши простыни. Мой муж даже заметил это - и, как вы все знаете, это значит, что разница была заметной!" - пошутила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что добавить в стиральную машину, чтобы простыни были белоснежными.

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