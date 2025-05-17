Как включить свет в гостиничном номере без ключа-карты: гениальный лайфхак

Общеизвестно, что когда вы впервые заходите в гостиничный номер, вы вставляете ключ-карту в слот на стене, чтобы включить свет. Ключ-карта также используется для открывания дверей.

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Но когда вы сидите в своей комнате без карты, вы можете подумать, что нет возможности включить свет. Пользовательница TikTok по имени Ниа показала, что можно сделать в этой ситуации.

В видео, опубликованном на платформе, она сказала: "Извините, возможно, я жила на другой планете, но знаете, когда вы в отеле и вам приходится вставлять свою ключ-карточку в ту штуку, чтобы свет работал, например, в маленький кармашек. Ну, моя мама забрала карточку, и теперь свет не работает, но знаете ли вы, что можно вставить любую карточку?".

Ниа вставила свою бонусную карту одной из торговых сетей в слот для карты-ключа и была поражена, что смогла включить свет с помощью этой карты. Она воскликнула: "Как же это замечательно!".

В комментариях бывший работник отеля уточнил: "Это даже не обязательно должна быть карточка! Когда я работал уборщиком в отеле, мы использовали для этого сложенные клочки бумаги".

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