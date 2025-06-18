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Как вкусно и быстро приготовить гречку на сковороде: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
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Как вкусно и быстро приготовить гречку на сковороде: рецепт блюда для обеда и ужина

Гречка – очень полезная, вкусная и ценная крупа, которая может быть основой для приготовления каш, супов, а также сытных гречаников. Еще из гречки можно делать молочную кашу и салаты.

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Что приготовить из гречки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки, с куриными ножками, овощами и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриные ножки – 5 шт. 
  • Соль, перец 
  • Лук – 1-2 шт. 
  • Морковь –1  шт. 
  • Перец сладкий – 1 шт. 
  • Гречка – 1 стакан
  • Бульон или вода – 3 стакана
  • Сушеная петрушка
  • Чеснок – 1 шт.
  • Лавровый лист
  • Свежая зелень

Способ приготовления: 

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону.

Жареное мясо

2. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиком. И обжарить на той же сковородке в течение нескольких минут. Перец порезать кубиком и тоже добавить в сковороду. Обжарить.

Овощи с гречкой

3. Добавить к овощам гречку, перемешать и обжарить в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем туда разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накройте крышкой и тушите около 15 минут до готовности.

Приготовление блюда

4. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.

Готовая гречка

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