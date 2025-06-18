Как вкусно и быстро приготовить гречку на сковороде: рецепт блюда для обеда и ужина

Гречка – очень полезная, вкусная и ценная крупа, которая может быть основой для приготовления каш, супов, а также сытных гречаников. Еще из гречки можно делать молочную кашу и салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки, с куриными ножками, овощами и специями.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 5 шт.

Соль, перец

Лук – 1-2 шт.

Морковь –1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Гречка – 1 стакан

Бульон или вода – 3 стакана

Сушеная петрушка

Чеснок – 1 шт.

Лавровый лист

Свежая зелень

Способ приготовления:

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон. И отложить в сторону.

2. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиком. И обжарить на той же сковородке в течение нескольких минут. Перец порезать кубиком и тоже добавить в сковороду. Обжарить.

3. Добавить к овощам гречку, перемешать и обжарить в течение минуты. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки. Затем туда разрезанный пополам неочищенный чеснок. Накройте крышкой и тушите около 15 минут до готовности.

4. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: