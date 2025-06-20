Как вкусно и оригинально запечь скумбрию: делимся простым рецептом

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно готовить на огне, в духовке, а также вкусно солить и мариновать. Также из нее получится очень вкусный паштет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из скумбрии, маринованной в соевом соусе с медом.

Ингредиенты:

Скумбрия — 2 шт

Соевый соус— 2 ст. л

Мед — 1 ст. л

Горчица американская Торчин — 1 ст. л

Чеснок — 2 зубчика

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Подмороженную скумбрию очищаем от внутренностей, нарезаем порционными кусочками и аккуратно удаляем косточки. Скручиваем каждый кусочек в рулетик и нанизываем на шпажки.

2. Готовим маринад: смешиваем соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.

3. Выкладываем рулетики на противень с пергаментом и щедро смазываем маринадом. Запекаем в духовке при 180°C около 30 минут.

Секрет этого блюда — именно соевый соус, он раскрывает рыбу на максимум, делает вкус насыщенным и гармоничным. Солить не нужно!

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