УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно и оригинально запечь скумбрию: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
456
Как вкусно и оригинально запечь скумбрию: делимся простым рецептом

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень вкусно готовить на огне, в духовке, а также вкусно солить и мариновать. Также из нее получится очень вкусный паштет.

Видео дня
Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из скумбрии, маринованной в соевом соусе с медом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Скумбрия — 2 шт
  • Соевый соус— 2 ст. л
  • Мед — 1 ст. л
  • Горчица американская Торчин — 1 ст. л
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Подмороженную скумбрию очищаем от внутренностей, нарезаем порционными кусочками и аккуратно удаляем косточки. Скручиваем каждый кусочек в рулетик и нанизываем на шпажки.

Рыба для блюда

2. Готовим маринад: смешиваем соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.

Маринад для рыбы

3. Выкладываем рулетики на противень с пергаментом и щедро смазываем маринадом. Запекаем в духовке при 180°C около 30 минут.

Сколько готовить рыбу

Секрет этого блюда — именно соевый соус, он раскрывает рыбу на максимум, делает вкус насыщенным и гармоничным. Солить не нужно!

Готовая рыба

Також на OBOZ.UA ви можете ознайомитися з рецептами: