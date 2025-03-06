Как вкусно приготовить бюджетную тушеную капусту с мясом и картофелем: делимся рецептом блюда

Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое очень быстро и просто готовится. А для более сытного варианта добавьте в капусту мясо, а для яркого цвета – кетчуп.

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Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной тушеной капусты с мясом, картофелем, а также томатной пастой.

Ингредиенты:

Мясо 500 г

Капуста 600 г

Картофель 5-6 шт средние

Морковь 1 шт

Лук 1 шт

Томат 1ст.л или кетчуп 3 ст.л

Растительное масло

Чеснок 3-4 зуб.

Специй по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо потушить до полуготовности, влить растительное масло, добавить лук обжарить до прозрачности.

2. Добавить морковь, специй, обжарить пару минут, добавить капусту перемешать тушить под крышкой, когда капуста обжариться, добавить горячую воду 100 мл, выложить картофель, но не размешивать, готовить 20 минут.

3. В томат или кетчуп добавить 300 мл горячей воды, перемешать. Добавить чеснок, соль по вкусу, зелень, влить томатную смесь, перемешать, тушить под крышкой еще 10 минут.

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