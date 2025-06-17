Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт полезной и вкусной рыбы под соусом
Хек – не только бюджетная, но и очень вкусная и очень простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно по-разному: запекать, тушить, готовить с овощами и зажаркой, в сливочном соусе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека, с луком, специями и сыром.
Ингредиенты:
- Хек – 3 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин и базилик сушеные – 1 ч.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Вода – 50 мл
- Сыр твердый – 100 г
- Петрушка
- Масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Помойте хек, отрежьте плавники и разберите на филе. Каждое филе разрежьте на небольшие кусочки. Выложите все в глубокую миску.
2. Почистите лук и порезать полукольцами. Добавьте к рыбе. Натрите чеснок, добавьте сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы. Тщательно все перемешать и оставьте на 20 минут.
3. Форму для запекания смазать маслом и выложить рыбу с луком, влить воду, натереть сыр и выложить сверху на рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180С духовку на 20 минут.
4. Снимаем фольгу и ставим снова в духовку, разогретую до 220С на 10 минут, до золотистого цвета сыра. Посыпаем петрушкой и подаем!
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