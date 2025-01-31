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Как вкусно приготовить бюджетный салат с пекинской капустой: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
774
Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, а также голубцов.

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и майонезом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • пекинская капуста 250 г
  • огурцы 170 г (2 шт небольших)
  • ветчина 300 г
  • кукуруза консервированная 200 г
  • зелень по желанию (укроп и зеленый лук)
  • соль 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, ветчину и огурцы брусками.

Приготовление салата

2. Добавьте кукурузу, майонез, соль, порезанный укроп и зеленый лук, перемешайте.

Готовый салат

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