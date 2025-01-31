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Как вкусно приготовить бюджетный салат с пекинской капустой: делимся рецептом вкусного блюда
Пекинская капуста – очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, а также голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и майонезом.
Ингредиенты:
- пекинская капуста 250 г
- огурцы 170 г (2 шт небольших)
- ветчина 300 г
- кукуруза консервированная 200 г
- зелень по желанию (укроп и зеленый лук)
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, ветчину и огурцы брусками.
2. Добавьте кукурузу, майонез, соль, порезанный укроп и зеленый лук, перемешайте.
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