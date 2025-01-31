Как вкусно приготовить бюджетный салат с пекинской капустой: делимся рецептом вкусного блюда

Пекинская капуста – очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, а также голубцов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и майонезом.

Ингредиенты:

пекинская капуста 250 г

огурцы 170 г (2 шт небольших)

ветчина 300 г

кукуруза консервированная 200 г

зелень по желанию (укроп и зеленый лук)

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, ветчину и огурцы брусками.

2. Добавьте кукурузу, майонез, соль, порезанный укроп и зеленый лук, перемешайте.

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