Как вкусно приготовить фасоль, чтобы была не хуже мяса: добавьте грибы и соус

Фасоль – это отличная альтернатива мясу. Особенно этот продукт становится актуален в период Пасхального поста, когда многие продукты питания подпадают под запрет. Из нее можно приготовить много разнообразных основных блюд.

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Как приготовить фасоль, чтобы получилась не хуже мяса, в Instagram рассказала фудблогер с ником vistovska cooking. Блюдо просто в приготовлении, но им точно будет лакомиться целая семья.

Ингредиенты

Грибы – 500 гр.

Фасоль консервированная – 450 гр.

Лук – 2 шт.

Сметана жирная – 2-3 ст.л.

Соус томатный – 2 ст.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. В глубокой кастрюле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности грибов.

2. Добавляем консервированную или предварительно отварную фасоль, тушим на маленьком огне еще несколько минут.

3. Тем временем для соуса обжариваем лук, добавляем сметану и томатный соус, перемешиваем и заливаем в фасоль с грибами.

4. Добавляем масло, специи по вкусу, перемешиваем и подаем на стол.

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