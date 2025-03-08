Как вкусно приготовить фасоль, чтобы была не хуже мяса: добавьте грибы и соус
Фасоль – это отличная альтернатива мясу. Особенно этот продукт становится актуален в период Пасхального поста, когда многие продукты питания подпадают под запрет. Из нее можно приготовить много разнообразных основных блюд.
Как приготовить фасоль, чтобы получилась не хуже мяса, в Instagram рассказала фудблогер с ником vistovska cooking. Блюдо просто в приготовлении, но им точно будет лакомиться целая семья.
Ингредиенты
- Грибы – 500 гр.
- Фасоль консервированная – 450 гр.
- Лук – 2 шт.
- Сметана жирная – 2-3 ст.л.
- Соус томатный – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. В глубокой кастрюле обжариваем лук, добавляем грибы и жарим до готовности грибов.
2. Добавляем консервированную или предварительно отварную фасоль, тушим на маленьком огне еще несколько минут.
3. Тем временем для соуса обжариваем лук, добавляем сметану и томатный соус, перемешиваем и заливаем в фасоль с грибами.
4. Добавляем масло, специи по вкусу, перемешиваем и подаем на стол.
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