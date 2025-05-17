Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе
Для того, чтобы приготовить аппетитные золотистые крылья, совсем не обязательно включать духовку. Такое блюдо можно очень легко приготовить просто на сковородке. Особый вкус такому блюду придает соус на основе кетчупа и соевого соуса.
Как приготовить золотистые куриные крылья на сковородке рассказала Юлия с ником zefirka recipes в Instagram. Такое блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола и на каждый день.
Ингредиенты:
- куриные крылышки (или плечевая часть) – 1 кг.
- соль и перец
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- масло – для жарки
- соевый соус – 100 мл.
- кетчуп мягкий – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- мед – 1 ч.л.
- зелёный лук
- кунжут
Способ приготовления:
1. Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем.
2. Добавить специи и крахмал и обжарить до румяности на растительном масле.
3. В ту же сковородку добавить измельченный чеснок, соевый соус и кетчуп, мед.
4. Довести до кипения соус.
5. Вернуть сюда мясо.
6. Перемешивать 3-5 минут на среднем огне.
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