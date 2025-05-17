УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
804
Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

Для того, чтобы приготовить аппетитные золотистые крылья, совсем не обязательно включать духовку. Такое блюдо можно очень легко приготовить просто на сковородке. Особый вкус такому блюду придает соус на основе кетчупа и соевого соуса.

Видео дня

Как приготовить золотистые куриные крылья на сковородке рассказала Юлия с ником zefirka recipes в Instagram. Такое блюдо прекрасно подойдет для праздничного стола и на каждый день.

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылышки (или плечевая часть) – 1 кг.
  • соль и перец
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • масло – для жарки
  • соевый соус – 100 мл.
  • кетчуп мягкий – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • мед – 1 ч.л.
  • зелёный лук
  • кунжут

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

1. Мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем.

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

2. Добавить специи и крахмал и обжарить до румяности на растительном масле.

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

3. В ту же сковородку добавить измельченный чеснок, соевый соус и кетчуп, мед.

4. Довести до кипения соус.

Как вкусно приготовить куриные крылья на сковородке: все дело в пряном соусе

5. Вернуть сюда мясо.

6. Перемешивать 3-5 минут на среднем огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: