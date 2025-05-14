Как вкусно приготовить молодой картофель без лишних заморочек: делимся рецептом блюда для всей семьи

Молодой картофель – очень простой овощ, который можно как вкусно сварить с маслом и укропом, так и просто пожарить на сковороде с маслом и специями. Еще его можно приготовить в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, который будет с нежной, хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Молодой картофель – 1-1,5 кг

Вода – 150 мл

Масло – 120 г

Паприка – 1 ч.л

Соль – по вкусу

Укроп измельченный

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Помойте молодой картофель и выложите в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

2. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

3. Добавьте масло и паприку, увеличьте огонь и обжарьте до золотистой корочки.

В конце добавьте натертый чеснок и измельченную зелень и можно подавать!

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