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Как вкусно приготовить молодой картофель без лишних заморочек: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
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Как вкусно приготовить молодой картофель без лишних заморочек: делимся рецептом блюда для всей семьи

Молодой картофель – очень простой овощ, который можно как вкусно сварить с маслом и укропом, так и просто пожарить на сковороде с маслом и специями. Еще его можно приготовить в духовке.

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Молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного молодого картофеля, который будет с нежной, хрустящей корочкой. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • Молодой картофель – 1-1,5 кг
  • Вода – 150 мл
  • Масло – 120 г
  • Паприка – 1 ч.л
  • Соль – по вкусу
  • Укроп измельченный
  • Чеснок – 2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Помойте молодой картофель и выложите в сковородку. Берите сковородку с бортиками, чтобы было удобно смешивать.

Картофель для приготовления

2. Влейте воду, посолите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне до готовности, вода должна полностью выкипеть (около 15-20 минут в зависимости от размера картофеля).

Сколько готовить картофель

3. Добавьте масло и паприку, увеличьте огонь и обжарьте до золотистой корочки.

Специи для картофеля

В конце добавьте натертый чеснок и измельченную зелень и можно подавать!

Готовый картофель

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