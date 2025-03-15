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Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

Алеся Заец
NewsLife
2 минуты
375
Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

Спагетти не обязательно варить в кастрюле в кипящей воде для того, чтобы получить максимум вкуса от этого блюда. Есть гораздо более простой и оригинальный способ приготовить продукт.

Видео дня

Видео с одним из таких рецептов поделились в Instagram инфлюэнсеры Лиз Миу и Джузеппе Федеричи. "Это уникальное блюдо из макаронных изделий, происходящее с юга Италии в Баре, не варят, а готовят в томатном соусе, пока оно не станет хрустящим, в результате чего получается приятная и хрустящая текстура, наполненная вкусом", - рассказали они.

Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

Итак, давайте попробуем приготовить такое же вкусное блюдо.

Ингредиенты (на две порции)

  • 200 г спагетти
  • 200 г пассата (итальянский соус)
  • Одна столовая ложка пасты из красного перца (или томатного пюре)
  • 50 мл оливкового масла плюс дополнительное количество для поливки
  • Три зубчика чеснока, измельченные
  • Два красных перца чили, мелко нарезанных
  • Две чайные ложки сушеных хлопьев чили
  • Десять помидоров черри (по желанию)
  • Соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления

1. Если вы не хотите начинать приготовление с полностью сухих макарон, тогда вы можете все же проварить их в кипяченой воде примерно 30 секунд. Но полностью сырые изделия тоже идеально подходят.

2. В миске смешайте 150 г пассата из 400 мл воды и пастой из красного перца (или томатным пюре). Перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Во время приготовления остальных ингредиентов кипятите.

3. Во второй плотной сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на медленном огне, добавьте чеснок и оба вида чили и перемешайте. Обжарьте несколько секунд, чтобы масло ароматизировалось.

4. Добавьте оставшиеся 50 г пассата, а затем спагетти, выложив их на сковороду. Далее нужно хорошо приправить, а затем увеличить огонь. Варите несколько минут, пока некоторые пряди не начнут подрумяниваться. Переворачивайте лопаткой, но не перемешивайте макароны, потому что они сломаются.

Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

5. Когда паста слегка подрумянится, добавьте треть кипящего томатного бульона. Убавьте огонь и дайте жидкости впитаться, добавляя больше жидкости, когда сковорода начнет шипеть. Повторяйте, пока не будет использован весь бульон и макароны не сварятся – продолжайте переворачивать макароны, пока они варятся. Добавьте помидоры, если вы используете.

Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

6. Когда макароны сварятся (они должны местами слегка обуглиться), приправьте солью и перцем и сразу подавайте, полив растительным маслом.

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