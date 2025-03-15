Как вкусно приготовить спагетти без воды и кастрюли: оригинальный рецепт

Спагетти не обязательно варить в кастрюле в кипящей воде для того, чтобы получить максимум вкуса от этого блюда. Есть гораздо более простой и оригинальный способ приготовить продукт.

Видео дня

Видео с одним из таких рецептов поделились в Instagram инфлюэнсеры Лиз Миу и Джузеппе Федеричи. "Это уникальное блюдо из макаронных изделий, происходящее с юга Италии в Баре, не варят, а готовят в томатном соусе, пока оно не станет хрустящим, в результате чего получается приятная и хрустящая текстура, наполненная вкусом", - рассказали они.

Итак, давайте попробуем приготовить такое же вкусное блюдо.

Ингредиенты (на две порции)

200 г спагетти

200 г пассата (итальянский соус)

Одна столовая ложка пасты из красного перца (или томатного пюре)

50 мл оливкового масла плюс дополнительное количество для поливки

Три зубчика чеснока, измельченные

Два красных перца чили, мелко нарезанных

Две чайные ложки сушеных хлопьев чили

Десять помидоров черри (по желанию)

Соль и свежемолотый черный перец.

Способ приготовления

1. Если вы не хотите начинать приготовление с полностью сухих макарон, тогда вы можете все же проварить их в кипяченой воде примерно 30 секунд. Но полностью сырые изделия тоже идеально подходят.

2. В миске смешайте 150 г пассата из 400 мл воды и пастой из красного перца (или томатным пюре). Перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Во время приготовления остальных ингредиентов кипятите.

3. Во второй плотной сковороде с антипригарным покрытием разогрейте масло на медленном огне, добавьте чеснок и оба вида чили и перемешайте. Обжарьте несколько секунд, чтобы масло ароматизировалось.

4. Добавьте оставшиеся 50 г пассата, а затем спагетти, выложив их на сковороду. Далее нужно хорошо приправить, а затем увеличить огонь. Варите несколько минут, пока некоторые пряди не начнут подрумяниваться. Переворачивайте лопаткой, но не перемешивайте макароны, потому что они сломаются.

5. Когда паста слегка подрумянится, добавьте треть кипящего томатного бульона. Убавьте огонь и дайте жидкости впитаться, добавляя больше жидкости, когда сковорода начнет шипеть. Повторяйте, пока не будет использован весь бульон и макароны не сварятся – продолжайте переворачивать макароны, пока они варятся. Добавьте помидоры, если вы используете.

6. Когда макароны сварятся (они должны местами слегка обуглиться), приправьте солью и перцем и сразу подавайте, полив растительным маслом.

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